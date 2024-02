Audi Q9, ecco come dovrebbe essere il nuovo SUV premium dei 4 anelli

Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, Audi è al lavoro sul SUV Q9, uno sport utility vehicle che sfiderà la BMW X7 e la Mercedes GLS: come sarà? Kelsonik ha cercato di interpretare le ultime foto spy realizzando un render decisamente interessante.

Secondo quanto emerso anche dopo le ultime foto spia l'Audi Q9 uscirà nel 2025 e avrà un motore termico. Del resto l'azienda dei 4 anelli ha deciso di assegnare i numeri dispari a tutte le vetture a combustione interna, mentre i pari a quelle elettriche.



Obiettivo di Audi, realizzare un SUV ancora più grande rispetto al Q8, che possa così competere nel mercato extra lusso dove ad oggi troviamo le due BMW e Mercedes sopra citate, ma anche Range Rover.

Stando agli avvistamenti degli ultimi tempi sappiamo quasi con certezza che la Q9 sarà presente anche in versione SQ9, e avrà terminali di scarico quadrupli, nonché varie migliorie estetiche rispetto al modello standard.

Esteticamente non mancherà di fare la sua presenza la vistosa griglia di Audi, posizionata sotto il cofano a conchiglia. I fari, invece, saranno divisi in due, così come abbiamo già visto su numerose auto uscite negli ultimi anni, mentre sul posteriore dovrebbe esservi una barra luminosa orizzontale a tutta lunghezza.

Essendo un SUV premium ci attendiamo lusso e qualità anche nell'abitacolo dove probabilmente ci sarà l'opzione per tre file di sedili (non è da escludere sia di serie), mentre il sistema di infotainment potrebbe essere caratterizzato da uno schermo stile tablet, un po' come si vede su Tesla.



Infine, per quanto riguarda le motorizzazioni, sotto il cofano potrebbe esserci un diesel da 2.0 litri, mentre è da escludere come detto sopra, la versione elettrica, incerta invece l'ibrida. Sicuramente entro la fine dell'anno si avranno notizie più certe e soprattutto sarà possibile vedere il “muletto” con minor copertura camouflage, di modo da scoprirne tutti i segreti.