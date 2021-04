La Audi Q8 più rumorosa al mondo fa tremare l'asfalto

L'Audi RS Q8 è uno dei super SUV più potenti e rapidi che siano mai stati lanciati sul mercato e, nonostante il badge sulla griglia non sia quello di Lamborghini, rappresenta comunque un veicolo incredibilmente sportivo.

Nello specifico l'esemplare del video in alto è persino stato ritoccato dalla compagnia che risponde al nome di jdengineering.nl, che le ha installato la modifica Stage 2 che permette al già poderoso V8 twin-turbo da 4,0 litri di superare i 760 cavalli di potenza ed i 1.060 Nm di coppia. Tutto ciò si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h da 3,2 secondi e in una velocità massima pari a 330 km/h.

Il kit prevede oltretutto la rimozione di ogni filtro e limitatore per il sistema di scarico, per cui l'Audi RS Q8 immortalato dal canale YouTube Auditography potrebbe rappresentare quello più aggressivo e rumoroso di sempre, e con la clip in alto possiamo affermarlo senza timore di smentita.

L'RS Q8 standard ha in effetti un output di 600 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia, inviati tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico Tiptronic a otto rapporti e un sistema all-wheel drive. Di fabbrica il SUV è ha una velocità massima limitata a 250 km/h e impiega 3,8 secondi per arrivare a 100 km/h da fermo. Insomma, la macchina modificata da jdengineering.nl incarna un animale notevolmente più selvaggio e agguerrito, capace di fare impallidire facilmente gli altri utenti della strada.

Per il futuro però Audi smetterà presto di commercializzare modelli dotati di motore a combustione interna. Da un certo verso alcuni appassionati potrebbero restare delusi dal fatto che il sound ne risulterà ampiamente smorzato, ma dall'altra le prestazioni sono destinate persino ad aumentare. Dopo il debutto di Audi e-tron ed e-tron GT, il brand sta pensando alla Audi A6 e-tron concept e ad una particolare vettura compatta ma spaziosa, e i cavalli non mancheranno affatto.