Iniziata la produziore di Audi Q8 e-tron: il SUV è sempre più vicino

Audi ha fatto sapere che ha avviato la produzione della Q8 e-tron. Dal 14 dicembre, presso lo stabilimento carbon neutral di Bruxelles, l'azienda tedesca ha avviato le linee per realizzare il nuovo SUV elettrico ad alte prestazioni.

"Con la superiore efficienza e maggiore autonomia – è il commento di Gerd Walker, Membro del consiglio di amministrazione Audi per la produzione e la logistica - nonché il suo design ancora più incisivo, nuova Audi Q8 e-tron è un tassello fondamentale verso l'elettromobilità".

Walker ha voluto anche sottolineare l'importanza dello stabilimento di Bruxelles nella produzione di auto eco-sostenibili: "Bruxelles ha svolto un prezioso lavoro pionieristico e abbiamo acquisito notevole esperienza grazie alla consegna di circa 160.000 veicoli in tutto il mondo. Come passo successivo, sfrutteremo questa competenza per aumentare la produzione di batterie a Ingolstadt". Per Audi investire negli stabilimenti esistenti è "sostenibilità in azione" sia dal punto di vista economico, quanto sociale ed ecologico. "La strada intrapresa da Audi – ha aggiunto e concluso Walker - consente di preservare le risorse e di accelerare la nostra trasformazione".

Dello stabilimento Audi di Bruxelles ne ha parlato anche Xavier Ros, membro del consiglio di amministrazione dell'azienda di Ingolstadt per le Risorse Umane e l'Organizzazione: "L'esperienza acquisita a Bruxelles dal 2018 può essere utilizzata in tutte le sedi del Gruppo Audi", mentre Volker Germann, CEO di Audi Bruxelles, sottolinea l'importanza dei collaboratori: "Per produrre Audi Q8 e-tron non abbiamo bisogno solo di tutta la nostra infrastruttura, ma soprattutto dei nostri dipendenti, che si dedicano a quest'auto come una squadra, con grande passione”.

La produzione di Audi Q8 e-tron, svelata di recente con alcuni teaser, durerà tre mesi, visto che il nuovo SUV elettrico della casa dei quattro cerchi dovrebbe essere messo in commercio a fine febbraio 2023 sia in Europa quanto negli Stati Uniti. A partire dal 2025, invece, tutti gli stabilimenti Audi saranno carbon-neutral seguendo quindi le linee guida del programma ambientale Mission:Zero. Il nuovo SUV avrà un'autonomia fino a 600 chilometri nella versione Sportback e ricordiamo che gli ordini per l'Audi Q8 e-tron sono già aperti.