Questa Audi Q7 V12 diesel accelera come una forsennata: ecco il test

In possente W12 implementato nell'ammiraglia Audi A8 non è l'unico propulsore a dodici cilindri che Audi ha impiegato sui modelli proprietari, e infatti l'enorme Q7 visibile nel video in alto è stato offerto per anni con un altro V12.

Al momento della sua introduzione fu presentato come il più potente motore diesel mai installato su una autovettura, e in effetti il massiccio 6,0 litri twin-turbo non si lascia intimorire affatto dalle controparti a benzina.

Derivante dall'esperienza acquisita con l'R10 TDI da gara è stato persino usato per l'R8 V12 TDI concept, che però non è mai stata effettivamente commercializzata. In ogni caso l'unità è in grado di erogare ben 500 cavalli di potenza e addirittura 1.000 Nm di coppia. Giusto per fare una comparativa, la sua erede spiriturale, la SQ7 TDI, mette sull'asfalto 54 cavalli e 100 Nm meno.

Spinti dalla curiosità i ragazzi di AutoTopNL hanno voluto prendere un esemplare della Q7 di precedente generazione e lanciarlo in strada per carpirne la rapidità nella progressione e la velocità massima reale. Il colosso dell'automotive è stato capace, sulla liberissima Autobahn tedesca, di passare da 0 a 100 km/h in appena 5,46 secondi: si tratta di un decimo di vantaggio rispetto ai numeri condivisi dalla casa nel 2008 al lancio del modello.

Oltretutto, nonostante la Audi Q7 V12 TDI del video abbia percorso un totale di circa 160.000 chilometri, è riuscita comunque a toccare i 277 km/h di velocità di punta, anche se all'atto pratico la percorrenza era di 263 km/h a causa dello sfasamento del tachimetro. Ciò si traduce in uno sforamento di 13 km/h rispetto al limitatore elettronico applicato dal produttore, il che rappresenta un fatto molto interessante.

A questo punto è inutile dire che le possibilità di rivedere un motore simile riproposto su un modello di auto sono pari a zero. Le case automobilistiche si stanno buttando sui V8 turbocompressi e, ancora più spesso, sui V6 elettrificati.

Dal suo canto il brand dei Quattro Anelli ha messo in atto una rivoluzione interna attraverso la quale rendere completamente elettrica gran parte della gamma di veicoli proprietari. Il debutto dell'eccellente Audi e-tron GT ha avviato un nuovo capitolo della storia del marchio, che lo porterà a lanciare sul mercato soltanto vetture elettriche a batteria: dal 2035 in poi la combustione interna sarà solo un ricordo.