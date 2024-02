La nuova Audi Q7: ecco le foto spia del SUV dei 4 anelli in arrivo nel 2026

La seconda generazione dell'Audi Q7 ha bisogno di una sana "svecchiata", per questa ragione Audi è pronta a lanciare la terza iterazione di questo iconico suv premium. Ecco i dettagli della nova Audi Q7 prevista entro il 2026.

Dopo una serie di test in condizioni di freddo estremo, la nuova Audi Q7 sembra condividere alcune somiglianze con la futura ammiraglia Q9, anche se quest'ultima sarà dotata di dimensioni più generose per ospitare una fila aggiuntiva di sedili.

Uno dei cambiamenti di design più evidenti riguarda la parte anteriore, caratterizzata dalla disposizione a luci separate della Q7: le luci diurne e gli indicatori di direzione sono collocati nelle unità superiori, mentre le unità inferiori costituiscono i blocchi ottici principali. Il frontale nel complesso presenta uno stile più verticale, mantenendo approssimativamente le dimensioni attuali della griglia, mentre la presa d'aria inferiore risulta notevolmente ampliata.

Il cofano adotterà un design più dinamico e gli sbalzi anteriori e posteriori rimarranno in linea con quelli della versione attuale. La siluette del tetto appare meno incurvata verso la parte posteriore, mentre il portellone e il lunotto assumono forme più arrotondate. Le unità di prova immortalate dai colleghi di Autoevoluzione avevano le luci accese, ma ci si aspetta che le versioni finali presenteranno un design più sottile, magari con una grande unità ottica interconnessa tramite una striscia luminosa.

L'apertura del portellone sembrerebbe essere leggermente più stretta, ma non dovrebbe compromettere lo spazio di carico. Il bagagliaio dovrebbe offrire una capacità maggiorata, e anche se gli interni non sono stati ancora mostrati, sembra che Audi abbia optato per un'estetica per gli interni simile a quella della Q6 e-tron. Ciò suggerisce la presenza di un layout con doppio schermo centrale, con alcuni elementi di comando che potrebbero derivare direttamente dal crossover elettrico.

La nuova Audi Q7 dovrebbe utilizzare una versione aggiornata della piattaforma MLB Evo del suo predecessore. Contrariamente alla tendenza alla silenziosità, si prevede che la vettura sarà disponibile esclusivamente con motori a combustione interna, alcuni dei quali potrebbero integrare soluzioni di elettrificazione ibrida, esattamente come la nuova A7 e la prossima A5. Si prevede infatti una gamma che includerà motori benzina e ibridi plug-in, con almeno una opzione diesel per il mercato europeo. La versione SQ7 sarà equipaggiata con un potente V8 biturbo, presumibilmente, anche questo, ibrido di serie.

La prossima Audi Q7 è prevista come una delle ultime vetture a combustione interna lanciate dal marchio prima del graduale abbandono di tale tecnologia entro il 2033. La data di presentazione ufficiale non è stata ancora confermata, ma probabilmente avverrà nel 2025 con la commercializzazione prevista per il 2026. Attualmente, non consociamo nemmeno i possinili listini di partenza. Attualmente (per i modelli oggi in commercio, ovvero la versione 2024) Audi Q7 parte da circa 75.000 euro, mentre per la SQ7 si parte da 108.000 euro.