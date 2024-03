La nuova Audi Q7 sta arrivando: ecco come sarà e tutto quello che sappiamo

Sta per arrivare la nuova Audi Q7, il SUV premium dei 4 anelli che andrà a rinnovare l'ammiraglia rialzata di Ingolstadt. Dopo le foto sulle neve di pochi giorni fa, lo sport utility vehicle è stato ricostruito graficamente, e sembra davvero molto interessante.

Secondo quanto riferisce Carscoops, che ha anche realizzato il render che trovate qui sopra, la nuova Q7 inizialmente era stata pensata come una Q9, quindi una vettura a tre file e sette posti, di dimensioni maggiori rispetto al SUV attuale. In realtà la futura generazione dovrebbe essere lunga circa 5 metri, quindi identica a quella attuale. Sembra comunque che con il nuovo modello siano state modificate un po' le proporzioni, e la nuova vettura sarà più equilibrata e con un'estetica più pulita.

Di fatto rappresenta una sorta di Q3 maxi, con una griglia singleframe, e i fari a LED su due livelli, ormai marchio di fabbrica di Audi, così come si è visto anche con la nuova Q6 e-tron presentata pochi giorni fa. Le linee di spalla della nuova Q7 saranno decisamente pronunciante, con maniglie delle porte a filo mentre il cofano avrà la classica forma a conchiglia. Sul posteriore, invece, avremo fari OLED in stile boomerang, collegati da una barra a tutta lunghezza, migliorando così il fascino e la classe del modello.

Sarà presente anche una versione più sportiva, la SQ7, che avrà cerchi in lega di dimensioni maggiorate, scarichi quadrupli e un assetto più ribassato con altre appendici aerodinamiche. Per quanto riguarda gli interni, le dimensioni saranno maggiori rispetto all'attuale generazione, offrendo quindi più spazio per passeggeri e vano di carico. A livello di strumentazioni, invece, avremo un quadro digitale da 11,9 pollici unito ad un sistema di infotainmente da 14,5 pollici basato su Android Automotive. Display previsti anche per il passeggero a lato del conducente, precisamente da 10,9 pollici con tecnologia shutter per evitare che il guidatore si distragga. Ci sarà poi un head-up in realtà aumentata, un assistente per la realtà virtuale e un sistema audio a firma Bang & Olufsen con 22 altoparlanti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sono previste unità a benzina e diesel a sei cilindri con tecnologia ibrida leggera a 48 V. Dovrebbe esserci anche una versione ibrida plug-in con un'autonomia di 100 km in solo elettrico, mentre la versione SQ7 dovrebbe prevedere un sistema di trazione integrale Quattro. Quando uscirà la nuova Q7? Tutto fa pensare che il modello possa essere presentato fra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 per poi essere in strada nel 2026. Prezzi a partire da almeno 80mila euro.

