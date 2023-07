Audi Q6 e-Tron si svela ufficialmente, ed è bellissima

La nuova Audi Q6 e-Tron si avvicina sempre di più. Il veicolo è stato ufficialmente rivelato da Audi stessa (e senza veli) in tutto il suo splendore presentandosi piuttosto diversa rispetto ai dettagli che avevamo notato nella versione camuffata.

Caratterizzata da un design morbido composto da curve sontuose ed eleganti, la nuova Audi Q6 e-tron si presenta con una fascia anteriore caratterizzata da fari a LED sopra una grande griglia frontale che, in questi concept, appaiono colorati di bianco.

Nella parte anteriore del SUV elettrico spicca un grande paraurti che conferisce all'auto un design molto aggressivo, mentre la parte posteriore è dotata anch'essa di luci a LED che si diramano attraverso una barra luminosa a tutta larghezza e un diffusore integrato. Questi bellissimi prototipi ci vengono presentati con ruote completamente bianche, ma è probabile che queste non faranno parte della produzione in serie (salvo eventuale edizione speciale).

Sviluppata in collaborazione con Porsche, la nuova architettura Premium Platform Electric (PPE) che probabilmente sarà montata anche sulla nuova R8 nel 2025, sarà la base della Q6 e-Tron con un sistema a 800 V che consentirà una velocità di ricarica fino a 270 kW. Sarà dunque possibile ricaricare la batteria dal 10% all'80% in meno di 30 minuti, sintomo del fatto che Audi sta lavorando intensamente per migliorare l'autonomia dei suoi veicoli.

Audi Q6 e-Tron sarà disponibile in due varianti: la versione standard e quella sportiva SQ6. Entrambe condivideranno lo stesso pacco batterie da 100 kWh. La versione standard sarà alimentata da due motori elettrici che produrranno circa 375 CV, con un'opzione di incremento di potenza che consentirà di raggiungere i 396 CV per brevi periodi. Audi stima un'autonomia di 600 km per il modello standard, nel ciclo WLTP.

Per quanto riguarda la variante sportiva SQ6, questa avrà una potenza di 483 CV, con una modalità boost che aumenterà la potenza fino a 510 CV. Sarà in grado di accelerare da 0 a 96 km/h in meno di 4,5 secondi, offrendo prestazioni sportive e un'esperienza di guida avvincente.