Audi Q6 e-tron Sportback, le prime foto spia dalle nevi della Svezia

Il primo prototipo di Audi Q6 e-tron Sportback di questa stagione invernale si è presentato nel nord Europa. La casa dei quattro anelli sta testando il suo nuovo SUV Full Electric nel gelo della Scandinavia e negli scorsi giorni sono giunte le prime foto spia.

Dopo che Ford ha anticipato il suo nuovo SUV elettrico, tocca ora ad Audi mostrarsi in questi scatti che hanno fatto il giro del web. Si tratta dei primi test di questo tipo per la versione Sportback della nuova Audi Q6 e-tron, con qualche mese di ritardo rispetto alla variante più familiare che invece è già stata testata in condizioni estreme. Il nuovo SUV, alternativa a emissioni zero dell'Audi Q5 Sportback, è stato fotografato sulle strade innevate della Svezia del nord, nella regione della Lapponia, e grazie agli scatti incriminati si possono notare dei dettagli interessanti, a cominciare dai nuovi fanali che dovrebbero essere montati sul SUV green della casa di Ingolstadt.

Appare inedito il gruppo ottico posteriore, mentre quello anteriore sembra in linea con gli altri modelli, composto da due diverse “strisce”, una posteriore destinata alle luci diurne e una invece per gli indicatori di posizione. Nel paraurti anteriore si vedono invece delle prese d'aria nella parte inferiore, mentre per il resto non sembrano spiccare altri dettagli interessanti.

Stando a quanto emerso negli ultimi mesi, l'Audi Q6 e-tron Sportback dovrebbe avere gli stessi interni della versione “standard” della Q6 e-tron. Ci sarà quindi il quadro strumenti con il Virtual Cockpit con un nuovo display digitale, con l'aggiunta di un touchscreen di dimensioni generose lungo la console centrale. Il volante è stato completamente ridisegnato e sarà dotato di vari pulsanti touch per le funzioni più disparate.

La nuova Audi Q6 e-tron Sportaback sarà ufficialmente presentata a metà dell'anno 2023, con l'entrata in commercio nel 2024. Avrà una ricarica da 800 V, potenza fino a 600 CV a secondo della dotazione motoristica e una batteria con due capacità da 77 e 100 kWh, con un'autonomia da 600 chilometri con una singola ricarica. In attesa di ulteriori dettagli sulla Q6 e-tron Sportback, vi lasciamo al nuovo logo di Audi in 2 dimensioni. (Le foto spia sono state pubblicate da Motor1.com)