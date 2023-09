Ecco una panoramica dei dettagli che potremo trovare all'interno della nuova Audi Q6 e-tron. Digitalizzazione a 360 gradi, con uno spazio pensato per offrire un vero e proprio salotto digitale al guidatore, e non solo.

Gli interni dell'Audi Q6 e-tron si distinguono per un design tridimensionale ad alto contrasto, un'architettura spaziale 3D che combina estetica ed ergonomia, creando così un ambiente distintivo e funzionale.

L'abitacolo è dominato da quello che Audi definisce un "palcoscenico digitale", ovvero un sistema avanzato di visualizzazione digitale. Questo comprende un display panoramico MMI Audi indipendente con tecnologia OLED, un Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e un display touch MMI da 14,5 pollici. Il passeggero anteriore ha anche a disposizione un display da 10,9 pollici integrato nel cruscotto, con una modalità di privacy per intrattenimento senza disturbi.

Inoltre, Audi offre un head-up display (HUD) opzionale con realtà aumentata (AR) che proietta informazioni cruciali sul parabrezza, migliorando l'esperienza di guida e la sicurezza. Le nuove piattaforme elettriche di Audi, potrebbero provenire da brand cinesi in futuro.

L'auto è equipaggiata con un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale, attivabile con la frase "Ehi Audi". Impara costantemente dal comportamento dell'utente, offrendo suggerimenti proattivi e routine intelligenti per un supporto ottimale.

Il bagagliaio della Q6 e-tron offre 5.2 metri cubi di spazio, che aumentano considerevolmente quando i sedili posteriori sono ripiegati, con la possibilità di piegarli individualmente in una divisione 40:20:40.

Audi mantiene la sua reputazione per la qualità degli interni, con l'uso di materiali selezionati per la funzionalità e la sostenibilità. Questi includono materiali riciclati come la microfibra Dinamica, il tessuto Elastic Melange e l'Econyl. A seconda dell'allestimento, l'abitacolo può vantare materiali di lusso come la pregiata pelle Nappa con cuciture a diamante, inserti in legno di betulla e sweetgum, oltre a dettagli in alluminio spazzolato.