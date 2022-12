Audi Q6 e-tron arriverà nel 2023: in futuro spazio anche ad A4 e A5 EV?

Audi ha confermato che il suo nuovo SUV elettrico Q6 e-tron farà la sua comparsa sul mercato a partire dal 2023. Si è inoltre lasciato intendere che in previsione futura vi saranno anche i modelli elettrici dell'A4 e dell'A5.

Dopo la rivoluzione elettrica annunciata ieri da Audi dal 2029, e l'intenzione di produrre solo auto a batteria a partire dal 2026, la casa automobilistica tedesca sta continuando a testare la sua Q6 e-tron con l'obiettivo di metterla in commercio nel giro di circa 12 mesi. L'azienda dei Quattro Anelli ha spiegato che inizialmente la produzione avverrà presso lo stabilimento di Ingolstadt dopo di che si sposterà “gradualmente anche a Neckarsulm, San José Chiapa e Győr", ribadendo il concetto espresso sopra: "Nel 2029 tutti gli stabilimenti di assemblaggio produrranno almeno un veicolo elettrico”.

Audi ha poi parlato anche di due modelli storici come l'A4 e l'A5 che dovrebbero prevedere la loro versione e-tron. L'azienda non si è sbilanciata a riguardo ma ha comunque fatto sapere che la nuova Audi Q6 e-tron, le cui prime foto spia sono uscite di recente, "Sarà inizialmente prodotta a Ingolstadt sulla stessa linea delle Audi A4 e A5. I modelli elettrici sostituiranno poi gradualmente le auto a combustione sulle linee”.

Nessun dettaglio quindi ma qualche accenno che lascia ben sperare circa l'introduzione di nuovi EV negli anni a seguire, quando tutta la gamma Audi sarà appunto elettrica. Fra gli obiettivi futuri di Audi anche ridurre notevolmente la complessità dei veicoli ma ciò non significa che le prossime auto dell'azienda tedesca avranno meno opzioni ed equipaggiamenti più scarni. Se mai si cercherà di renderle più semplici "a vantaggio del cliente", e per fare ciò "lo sviluppo del veicolo terrà conto di un processo di produzione semplificato sin dalla prima fase".

Grande attenzione sarà infine data alla digitalizzazione, con l'implementazione della soluzione Edge Cloud 4 Production che utilizza i server locali per sostituire "i costosi PC industriali, riducendo gli sforzi IT come implementazioni di software e modifiche al sistema operativo".