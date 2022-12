Audi Q5 Sportback brilla nel test dell'alce: supera anche la sorella Audi RS3

Ogni vettura stradale deve garantire ottimi standard di sicurezza, non soltanto in caso di incidente, ma anche nel momento in cui è richiesta una manovra d’emergenza, ad esempio per schivare un ostacolo presente sulla strada. Il team di km77.com valuta proprio questo, e questa volta il test dell’alce è toccato all’Audi Q5 Sportback.

Nello specifico, il modello testato dal team spagnolo è un Q5 Sportback Quattro 2.0 TFSI mild hybrid da 265 CV che in questo caso era dotato di sospensioni pneumatiche e cerchi da 20 pollici (di serie sono da 19 pollici) con pneumatici Pirelli Scorpion in misura 255/45 R20.

Il test dell’alce prevede una velocità benchmark di 77 km/h per essere passato a pieni voti, ma l’Audi Q5 Sportback ha fatto di meglio, superando di gran lunga tale obiettivo, mettendo in mostra un comportamento sempre prevedibile e più efficace di alcune sue sorelle sportive.

Data la stazza e il segmento di appartenenza del veicolo, il tester si aspettava sin da subito un evidente sottosterzo, ma nel primo tentativo, effettuato a 75 km/h, la Q5 ha addirittura stretto la traiettoria, costringendo ad una correzione extra per evitare di abbattere i coni interni. Il secondo tentativo alla velocità benchmark è stato superato con nonchalance, e anzi il test è andato oltre con un miglior passaggio effettuato a 79 km/h, senza aver abbattuto alcun cono. A 80 e 81 km/h invece è stato abbattuto un cono, ma il comportamento è rimasto comunque proverbiale durante l’esecuzione.

Un ottimo risultato dunque, specie se comparato alle sue sorelle più sportive, che hanno registrato valori ben inferiori: l’Audi RS3 Sportback non ha raggiunto la velocità benchmarck nel test dell’alce, mentre l’Audi RS e-tron GT ha superato il test soltanto per 1 km/h.