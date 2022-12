Audi Q5, foto spia del nuovo SUV: uno sguardo anche agli interni

Sono emerse nelle ultime ore delle nuove foto spia dell'Audi Q5, la terza generazione del SUV di lusso della casa automobilistica di Ingolstadt. Si tratta di scatti dettagliati che mostrano diversi particolari del nuovo mezzo dei Quattro Anelli.

La prima cosa che salta all'occhio sono i doppi terminali di scarico, di conseguenza siamo di fronte a un prototipo alimentato con il vecchio motore a combustione. Del resto l'Audi Q5 dovrebbe giungere sul mercato nelle due versioni, compresa quella elettrica, lasciando poi spazio ad auto totalmente green a partire dal 2026. Per quanto riguarda la fanaleria, quelli posteriori sono provvisori, ma sembra quasi che Audi stia celando una barra luminosa a LED che si estende su tutto il portellone, così come mostrato dalle foto ufficiali della nuova KONA 2024.

Da notare anche il portellone caratteristico avvolgente di Q5 che è stato ridotto, inoltre si vede un'altezza da strada un po' più bassa rispetto al vecchio modello, e non è da escludere che ciò derivi semplicemente da una configurazione delle sospensioni più rigida magari per una versione S-Line, la linea sportiva dei quattro anelli (e ciò spiegherebbe le pinze dei freni di colore rosso).

Dalle foto spia di Motor1.com emerse nelle ultime ore si è potuto dare una sbirciatina anche agli interni di quello che sarà il nuovo SUV Q5, che per l'occasione sono stati completamente ridisegnati grazie a un sistema di infotainment simile in tutto e per tutto a un tablet, che sporge dalla console centrale. Si può inoltre notare il nuovo logo Quattro sotto il touchscreen, che appare insolitamente grande, nonché alcuni pulsanti fisici vicino a un pulsante rosso di emergenza, di cui non si conosce la natura. Il cruscotto, così come il “tablet” per l'infotainment, non è incorporato ma sporgente, e appare in linea con il design dell'Audi A4 di ultima generazione.

L'Audi Q5 dovrebbe debuttare fra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 e non è da escludere che venga realizzata una versione RS, magari ibrida plug-in, per competere con Mercedes-AMG GLC 63 e la BMW X3 M. Il nuovo SUV della casa di Ingolstad giunge a pochi giorni dalle prime foto spia della Q6 e-tron, fotografata sulle nevi della Svezia.