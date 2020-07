Audi Q4 Sportback E-Tron Concept: il SUV elettrico in salsa coupé

L'Audi Q4 Sportback e-tron debutterà nel 2021 e sarà uno dei venti modelli elettrici Audi in uscita entro il 2025. Si tratta della settima e-tron e del secondo SUV compatto per la casa di Ingolstadt.

Presentato in streaming sotto forma di Concept, il nuovo SUV coupé sarà offerto come vettura gemella del Q4 e-tron, SUV dal design classico presentato al Salone di Ginevra 2019. Caratteristica principale della Sportback è il carattere da coupé: la linea del tetto si inclina repentinamente e si conclude in uno spoiler che accoglie a se anche le linee provenienti dalla linea di cintura. Il posteriore, con la sua fascia contenente i gruppi ottici LED, comunica fortemente il family felling della casa e lega la Q4 Sportback alla sorella maggiore e-tron Sportback. Il grosso singleframe tipico di Audi domina l'anteriore, mentre nella vista laterale spiccano le muscolature dei parafanghi, citazione alle Audi degli anni 80, e la fascia di diverso colore collocata nella zona batterie, segno distintivo delle e-tron. Gli interni sono identici alla Q4 e-tron e vedono l'adozione di un cruscotto digitale, di un touchscreen da 12,3 pollici e di un display head-up per la realtà aumentata.

La potenza massima del Concept, generata da due motori elettrici, è di 225 kW (306 CV). Com'è lecito aspettarsi da Audi la trazione è integrale con sistema quattro. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 6,3 secondi con velocità massima limitata a 180 km/h, una scelta di sicurezza già adottata da Volvo. L'autonomia del modello di produzione sarà di 450 km per le versioni a trazione integrale e 500 per quelle a trazione posteriore, dati misurati secondo lo standard WLTP. Numeri che la pongono al vertice della categoria e possibili grazie all'enorme batteria da 82 kWh.

Cuore del progetto è la piattaforma modulare MEB, destinata a essere usata su un gran numero di veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen, un portavoce Audi ha dichiarato che la Q4 sarà "Per i prossimi anni l'Audi più piccola costruita sulla MEB". Le dimensioni della Q4 Sportback e-tron sono difatti in linea con quelle dei SUV compatti rivali: 4,6 metri di lunghezza, 1,9 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza, il tutto su di un passo di 2770 mm.

La versione definitiva non si discosterà molto dal Concept, il designer Amar Vaya ha dichiarato "Il 90% [del design definitivo] è lì, abbiamo reso il Concept più largo e più basso, inoltre cambieranno alcuni dettagli dei paraurti".

Non ci resta che aspettare il 2021, sperando di avere nel frattempo nuove notizie anche dalla "cugina sportiva" e-tron GT.