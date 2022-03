Audi Q4 e-tron si aggiorna: maggiore potenza di ricarica e tante altre novità

A luglio 2021 siamo stati a Madonna di Campiglio con la nuova Audi Q4 e-tron, SUV tedesco 100% elettrico che oggi, a meno di un anno dal debutto, offre una potenza di ricarica superiore e nuove funzioni connect.

Il marchio tedesco sta aggiornando il software delle varianti con batteria da 82 kWh (76,6 kWh effettivi), portando la potenza di ricarica a 135 kW - per soste ancora più brevi presso le colonnine DC pubbliche. Le Audi Q4 e-tron interessate sono nello specifico la 40 e-tron, la 45 e-tron quattro e la 50 e-tron quattro e le relative declinazioni Sportback. Ora alla 40 e-tron bastano 29 minuti per portare la batteria dal 5% all'80%, 36 minuti a tutti gli altri modelli. Tutto questo è possibile grazie a un software ottimizzato per la gestione termica e i sistemi di controllo della batteria. Ricordiamo che Audi permette l'accesso agevolato con un'unica card e un unico contratto a più di 320.000 stazioni di ricarica pubbliche in 26 Paesi, di cui oltre 19.000 sono in Italia, grazie al servizio Audi e-tron Charging Service.

Le novità non finiscono qui: grazie all'integrazione con Amazon Alexa, Audi connect permette ora di gestire con la voce tutti i dispositivi abilitati a funzionare con l'assistente vocale - che già utilizziamo in casa. Il servizio Audi connect Emergency call & Service migliora poi il comfort e la sicurezza di viaggio grazie alla chiamata d'emergenza automatica e assistenza nella lingua del conducente, così da agevolare i soccorsi in caso di necessità.

Infine l'app myAudi guadagna nuove funzioni, i percorsi pianificati possono ora essere inviati all'auto direttamente dall'applicazione. Il pianificatore di itinerari e-tron trip planner consente di verificare subito quante soste sono richieste per arrivare a destinazione senza stress, aggiornando continuamente la situazione in tempo reale tenendo contro del traffico e dello stile di guida. Si può anche importare un livello di carica desiderato, così che l'app possa avvertirci una volta raggiunto l'obiettivo. Al di là del software, arriva anche il nuovo pacchetto Look Nero Plus, che rende lo stile di Audi Q4 e-tron ancora più dinamico - con finiture nere nella zona del single frame, una cornica della calandra anch'essa in nero e altri dettagli total black.



Se siete appassionati di tecnologia, non dimenticate che a bordo di nuova Audi Q4 e-tron trovate la realtà aumentata.