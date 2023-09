Audi Q3, spuntano le foto spy della terza generazione

L'ultimo modello presentato da Audi è il restyling di metà ciclo del Q8. Queste foto mostrano però l'esistenza anche di nuovo Q3: il prototipo di questa nuova generazione è stato avvistato sulle strade vicino al Nürburgring. L'attuale generazione dell'Audi Q3, lanciata alla fine del 2018, non ha ancora subito un restyling.

Questo prototipo camuffato sembra mostrare alcune somiglianze con l'Audi Q5 in scala ridotta, soprattutto perché questa nuova versione della Q3 sembra leggermente più grande. Nella parte anteriore, si nota un sistema di illuminazione a due stadi, simile a quello presente nei modelli elettrici Audi e nell'Audi Q8. L'elemento superiore delle luci svolge le funzioni di luci diurne e indicatori di direzione, mentre i fari principali sono posizionati più in basso.

Nella parte posteriore, le luci sono connesse da una striscia luminosa che contribuisce a dare un aspetto più ampio al veicolo. Anche se l'auto è coperta da adesivi che rendono difficile distinguerne le linee esatte, è possibile notare la presenza di un portello della porta di ricarica sull'ala anteriore sinistra, indicando che si tratta di una versione PHEV (ibrida plug-in).

Per quanto riguarda le specifiche, l'attuale Audi Q3 ibrida plug-in, denominata TFSI, ha una potenza di 245 CV e una coppia di 400 Nm. La sua autonomia in modalità elettrica è omologata per 51 km secondo il ciclo WLTP. Il sostituto di questa versione dovrebbe avere il doppio dell'autonomia in modalità completamente elettrica.

In merito al processo di elettrificazione, Audi starebbe pensando anche di fare un vero e proprio rebranding della sua gamma. In una passata dichiarazione infatti, il marchio ha anticipato che cambierà i nomi e le denominazioni dei propri veicoli.