La nuova Audi Q3 si mostra: ecco le ultime foto spia del SUV

Il Gruppo Volkswagen ha dichiarato di avere in serbo numerose sorprese per questo 2024, ma anche il prossimo anno non si scherza... Fotografato ancora una volta il futuro restyling dell'Audi Q3, il SUV compatto che promette di rinfrescare e rivoluzionare la gamma dei quattro anelli.

Alcuni leak avevano già cominciato a girare nei mesi scorsi, ma ecco che adesso si aggiungono altre foto spia che provano a spifferare il nuovo progetto del brand automobilistico di Ingolstadt. Il piano è chiaro ormai, continuare a puntare su un segmento che, soprattutto in Europa, continua a dare molte soddisfazioni sul piano delle vendite.

Il Gruppo industriale ha detto di voler svelare addirittura un paio di dozzine di nuovi modelli da qui al prossimo 31 dicembre, ma tra questi il restyling di Audi sembrerebbe non figurare. Per lui, infatti, rimane ancora viva la possibilità di vederlo definitivamente nel 2025 (Audi Q3 2025: ecco come potrebbe essere e tutto quello che sappiamo), ma adesso siamo in grado di dire, e mostrare, qualcosa in più su questo progetto.

Già, perché l'azienda tedesca in questi ultimi giorni ha portato il prototipo del nuovo Q3 sulle strade adiacenti al proprio quartier generale, per delle prove sull'asfalto. Ad aspettarlo, ben camuffate, ecco le fotocamere dei giornalisti che hanno così immortalato la silhouette del SUV. A proteggere i segreti dell'auto che verrà, però, ci hanno pensato i vetri oscurati e la livrea ricoperta in vinile, una sorta di armatura che comunque non è riuscita a dissuadere i presenti.

La novità più importante sembrerebbe essere la presenza di nuove firme luminose. Infatti, guardando alle nuove immagini spia, Q3 è destinato ad adottare la stessa soluzione presentata per la prima volta dalla Q6 e-tron, la prima Audi PPE con 625 km di autonomia, con un'illuminazione pixel LED. Inoltre, è presente anche un nuovo design della calandra, finiture sportive e un nuovo posizionamento dei fari.

