Audi Q3, incidente per il muletto del nuovo modello: finisce fuori strada sulla neve

Qualche tempo fa vi abbiamo mostrato le foto spia della prossima Audi Q3, che sarà sottoposta ad un sostanzioso restyling. Durante recenti test su strada, un prototipo è finito in un fosso durante una fase di test. Il SUV compatto, debitamente camuffato, sembra aver incontrato un piccolo inconveniente durante il collaudo.

Secondo le informazioni raccolte, la nuova Audi Q3 dovrebbe fare il suo debutto verso la fine di quest'anno o all'inizio del prossimo, presumibilmente come modello 2025. Le caratteristiche principali del prototipo della Q3 del 2025 includono un gruppo fari anteriori divisi e luci diurne sottili, una nuova striscia luminosa posteriore e un design a griglia rinnovato.

La parte anteriore del prototipo ospiterà un motore a combustione interna, con un propulsore turbo montato trasversalmente. Le versioni destinate al mercato nordamericano, come suggeriscono i colleghi di Hotcars, dovrebbero essere disponibili in due varianti di potenza, con 184 e 228 cavalli rispettivamente, e tutte equipaggiate con un cambio automatico a 8 velocità che trasmette la potenza a tutte e quattro le ruote.

Tuttavia, oltre alla motorizzazione tradizionale, è prevista anche una versione ibrida plug-in (PHEV) con una presa di ricarica sul parafango anteriore lato conducente. Audi ha anche annunciato che non lancerà più auto alimentate esclusivamente a combustione interna dopo il 2026 (ecco tutti i modelli Audi che usciranno da adesso fino al 2026), in linea con la crescente tendenza verso la mobilità elettrica che sarà sempre più presente per via delle norme europee, ma anche americane.

La nuova Q3 utilizzerà probabilmente la piattaforma MQB Evo aggiornata, condivisa con altri modelli del Gruppo Volkswagen, offrendo quindi una maggiore flessibilità e una base tecnologica più avanzata rispetto alla sua predecessora. Questo nuovo modello servirà anche da base per altri veicoli del Gruppo Volkswagen, tra cui versioni di Cupra, Skoda e Volkswagen.

Su Bosch Home Garden Compressore d'aria Pompa Per BiciclettaMini P è uno dei più venduti di oggi.