Audi Q3, ecco come sarà l'ultima versione con motore a combustione

Audi si appresta a presentare il suo nuovo SUV Q3, uno dei modelli senza dubbio più riusciti della casa dei quattro anelli. Basti pensare che in Italia è stata fra le auto più vendute in assoluto nel 2023, con 15.497 immatricolazioni e il 31esimo posto in assoluto.

Si tratta della terza generazione del SUV che verrà svelato nel corso di quest'anno, 2024, completamente rinnovato nello stile, ma anche negli interni e nelle motorizzazioni.

Per avere un'idea di come potrebbe essere a livello estetico ci vengono in aiuto i tedeschi di Autobild, che hanno realizzato un render di come appunto dovrebbe apparire il nuovo Q3.

La ricostruzione grafica giunge dopo le numerose foto spia emerse negli scorsi mesi, che hanno permesso di immortalare il SUV dei quattro anelli durante i test invernali, svelandone quindi le sembianze.

Spiccano ad esempio i fari "rialzati" e molto sottili, quasi una lama affilata, anche se l'elemento principale del frontale resta la vistosa presa d'aria centrale con le due "feritoie" ai lati che ospitano i fari supplementari. Anche la parte inferiore del muso è caratterizzata da una presa d'aria, questa volta orizzontale, a tutta lunghezza.

La linea laterale appare alquanto classica e pulita, senza troppi fronzoli, mentre il cofano è bombato e sagomato, con l'aggiunta degli specchietti a goccia che i ragazzi della Bild hanno ipotizzato di colore nero, stessa tonalità che ritroviamo anche nei cerchi in lega di generose dimensioni.

La nuova Audi Q3 sarà realizzata ancora sulla piattaforma MQB e sarà l'ultima con la motorizzazione termica prima di lasciare spazio alle full electric. Ipotizzabile che la maggior parte delle versioni sarà mild hybrid, ma non sono da escludere anche delle ibride plug-in, molto probabilmente con motori condivisi con il futuro SUV di Cupra, il Terramar.

Si parla, a riguardo, di un'autonomia in solo elettrico di ben 100 km, numeri importanti che farebbero della Q3 e della nuova Cupra fra le più efficienti della propria categoria.

Da segnalare che con grande probabilità, nonostante le ottime vendite soprattutto in UK, l'Audi RS Q3 dovrebbe sparire dai listini per via delle norme in tema di emissioni più stringenti.