Audi Q3 2025, ecco come sarà la nuova versione del C-SUV tedesco

Nel corso del 2025 dovrebbe essere ufficializzata la nuova Audi Q3, versione rinnovata del fortunato C-SUV di casa Ingolstadt. Come sarà? A rispondere a questa annosa domanda ci ha pensato Kolesa.ru che ha realizzato un render sulla base di indiscrezioni e soprattutto sugli spy shot.

Ovviamente è ancora presto per scoprire esattamente come sarà esteticamente la nuova Audi Q3, ma meno di un mese fa il “muletto” della stessa è stato avvistato con la carrozzeria e i fari di serie, uno scatto decisamente a sorpresa.

Rispetto all'attuale modello, la Q3 2025 ipotizzata da Kolesa appare decisamente diversa, anche se ovviamente le dimensioni e le proporzioni generali restano invariate. Il render realizzato è quello della versione ibrida plug-in della Q3, quindi immaginato con una porta di ricarica sul parafango anteriore e lato conducente, e dovrebbe avere un'autonomia di circa 100km in solo elettrico e con una sola ricarica.

La nuova Audi dovrebbe essere costruita sulla piattaforma MQB Evo, che è la stessa attraverso cui il Gruppo Volkswagen costruisce anche la nuova Tiguan, più grande e spaziosa rispetto al modello precedente.

La nuova Audi Q3 dovrebbe comunque prevedere anche una versione con motori a combustione, alla luce anche della marcia indietro sull'Euro 7 che di fatto ha posticipato la rivoluzione green sui motori.

In ogni caso, l'Audi Q3 2025 sarà l'ultima generazione con il modello ICE, dopo di che si lascerà spazio solo alle versione elettriche, così come dovrebbe accadere anche per gli altri modelli dei 4 cerchi.

L'Audi Q3 ha venuto quasi 100mila unità l'anno scorso in Europa, mentre negli Stati Uniti le immatricolazioni sono state 23mila, di conseguenza si tratta di uno dei volumi di vendita più importanti per l'azienda di Ingolstadt. Verranno invece interrotte l'A1 e la Q2, visto che il gruppo si concentrerà solo sulle auto più redditizie, strategia che purtroppo altre aziende stanno portando avanti.