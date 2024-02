Audi Q3 2025: ecco come potrebbe essere e tutto quello che sappiamo

Nel 2025 uscirà la nuova Audi Q3, SUV dei 4 anelli storicamente fra i modelli più venduti dell'azienda di Ingolstadt. In Italia non ha raggiunto la top 10 delle auto più vendute nel 2023, ma è comunque risultata essere la 15sima vettura più commercializzata con circa 15.500 immatricolazioni.

Di recente l'Audi Q3 è stata fotografata nei classici test invernali, e da quanto emerge sembra che la vettura avrà un nuovo design e delle linee rinnovate, oltre a importanti novità dal punto di vista tecnologico.

Il nuovo SUV dei 4 anelli sarà strettamente collegato al Cupra Terramar, altro SUV in uscita del Gruppo Volkswagen, di conseguenza le due vetture saranno molto simili dal punto di vista delle dimensioni.

La nuova Q3, stando alle informazioni in possesso di Carscoops, sarà molto più elegante e dinamica rispetto al modello attuale; ci sarà una barra luminosa a LED per le luci posteriori, soluzione già vista in molte altre vetture negli ultimi tempi, mentre i fari saranno divisi in due con le luci di marcia diurna DRL lungo la striscia superiore e gli indicatori di direzione a fianco.

Novità anche sulla linea laterale, dove saranno presenti delle nuove maniglie, con uno stile piuttosto classico. Importanti modifiche sono attese anche per gli interni, che saranno molto più accattivanti rispetto alla generazione al momento in commercio, con materiali di alta qualità e uno stile sicuramente più “futuristico”.

Il quadro strumenti avrà la tecnologia OLED e al suo interno saranno presente tutte le informazioni di guida vitali, mentre al centro troveremo il display per l'infotainment, compatibile con Apple CarPlay wireless e Android Auto, oltre ad un Head-Up Display (AR HUD) con realtà aumentata per la navigazione.

Ovviamente non mancheranno i vari sistemi di assistenza alla guida, come il cambio corsia, l'AEB, la frenata di emergenza autonoma, il rilevamento dei segnali stradali e l'assistente di parcheggio.

A livello motoristico, infine, dovrebbero essere presenti dei motori benzina da 1,5 e 2,0 litri, oltre che un diesel da 2,0 litri e un ibrido plug-in 1.5 TSI Evo2 con una potenza di 268 cavalli e trazione integrale. Quest'ultimo avrà anche un pacco batteria da 19,7 kWh e un'autonomia elettrica da 100 km, rendendo quindi lo stesso PHEV un'opzione decisamente interessante sia per efficienza che autonomia.

L'Audi Q3 2025 si sfiderà con l'Alfa Romeo Tonale, da record in Spagna nel 2023, ma anche la BMW X1, la Volvo XC40, la Range Rover Evoque e la Mercedes-Benz GLA. Sarà prodotta in Ungheria, nello stabilimento di Gyor, e potrebbe essere già svelata nel corso del quest'anno per poi essere disponibile sul mercato dal 2025.