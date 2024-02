Audi Q2 2024 è ora più digitale e tecnologica: quanto costa il nuovo modello?

La digitalizzazione rimane uno dei punti fondamentali dell’essenza di Audi, come dimostra la nuova Audi Q2, auto di ingresso nel mondo SUV della casa di Ingolstadt. Il modello vanta ora l’aggiornamento del sistema di infotainment più un nuovo touschscreen da 8,8”.

Tramite il nuovo schermo centrale sarà possibile gestire tutti i servizi di bordo, inoltre sin dal primo livello di equipaggiamento sarà presente l’Audi Virtual Cockpit con display da 12,3”. La dotazione di sicurezza standard viene arricchita dal riconoscimento della segnaletica stradale mediante telecamera, capace di rilevare limiti di velocità e i divieti di transito. Il rinnovato quadro strumenti da 12,3” è ora Full HD con risoluzione di 1.920 x 720 pixel. Oltre alle classiche informazioni di marcia sono visibili dati relativi ai brani musicali, ai servizi Audi Connect e una mappa di navigazione 3D. Attraverso l’utilizzo dei tasti sul volante, il conducente può scegliere tra tre diversi layout di visualizzazione, tra cui una schermata dinamica dalla quale velocità e regime del motore avranno un look smaccatamente sportivo.

Il nuovo display MMI touch fa il suo debutto al vertice della plancia, con una diagonale da 8,8” e una risoluzione di 1.270 x 720 pixel. Questo display è pensato per sostituire completamente la precedente manopola a pressione e rotazione, diventando il principale strumento per gestire le funzioni di bordo; al posto del selettore precedente si trova ora un pratico vano portaoggetti.

Per quanto riguarda l'infotainment, il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, di serie per la versione Business, offre un modulo LTE per una rapida trasmissione dei dati cellulari. Questo sistema include anche i servizi Audi di navigazione e infotainment. Inoltre, vengono introdotte due porte USB-C. Il pacchetto Connectivity, di serie dal secondo livello di allestimento, comprende l'Audi Smartphone Interface con i servizi Apple Car Play e Android Auto visibili sul display della vettura.

Tra le opzioni hardware disponibili spiccano l'impianto audio Sonos 3D, caratterizzato da una potenza di 705 W, e l'Audi Phone Box, che consente la ricarica induttiva dello smartphone e la trasmissione dati ad alta velocità tramite l'antenna della vettura con tecnologia 5G/LTE Advanced. Il prezzo? Per portare a casa il nuovo SUV compatto di Audi si parte da 32.200 euro. La disponibilità è garantita già dal secondo trimestre del 2024 (aprile-maggio-giugno).

Se Q2 non dovesse bastarvi, ecco come potrebbe essere la nuova Audi Q3 2025, restyling che arriverà nei prossimi mesi.