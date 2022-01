Audi prossima ad acquisire McLaren Group? In pista F1 dal 2026

I report relativi all’acquisto di McLaren Group da parte di Audi continuano ad apparire in rete nonostante le precedenti smentite della casa automobilistica di Woking. Ancora una volta, i media outlet del settore automotive alimentano tali rumor parlando di “nuove conferme dell’avvenuta acquisizione”.

Gli ultimi suggerimenti vengono da Car Magazine che, dopo avere contattato “fonti interne”, avrebbero ottenuto informazioni sufficienti per stabilire che Audi avrebbe già rilevato il team McLaren F1 per partecipare al Campionato Mondiale di Formula 1 a partire dal 2026, e non solo.

Il medesimo rapporto afferma che Audi potrebbe avere acquisito l’intero gruppo – compresa la divisione roadcar - spendendo diversi miliardi di Dollari. Questa sarebbe una mossa sensazionale, considerato che così facendo la casa britannica finirebbe nella stessa alleanza di cui fanno parte Lamborghini, Porsche, Rimac e Bugatti.

Resta comunque avvolta da mistero e dubbio l’effettiva natura dell’acquisizione: l’accordo è davvero andato a buon fine o si tratta dell’ennesima indiscrezione dei tipster? La precedente dichiarazione della casa inglese (“Il Gruppo McLaren è consapevole di un report di stampa che afferma sia stato venduto ad Audi. Questo è del tutto errato e McLaren sta cercando di rimuovere la notizia. La strategia tecnologica di McLaren ha sempre compreso discussioni continue e collaborazioni con fornitori e partner di rilievo, compresi altri costruttori automobilistici. A ogni modo, non c'è stato alcun cambio nella struttura proprietaria del Gruppo McLaren”) lascia spazio, effettivamente, a dialogo con potenziali partner, eppure non v’è ancora nulla di certo. In poche parole, staremo a vedere.

Nel mentre, potete vedere com’è fatta l’Audi Q E-tron di Sainz che ha vinto la terza tappa della Dakar 2022.