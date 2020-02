Audi produrrà una piccola citycar 100% elettrica, ecco i piani

Il N.1 del marketing di Audi, Soneira Santos, ha confermato che nei piani della sua azienda c'è la produzione di una nuova auto 100% elettrica appartenente al segmento delle subcompact. In questa fase il veicolo si troverebbe ancora in una fase embrionale, ma è decisamente nelle priorità di Audi. Vediamo quello che sappiamo.

"Sì, è nei nostri orizzonti", ha spiegato Soineira Santos. "Non è ancora stato creato il design, ma sì, abbiamo la possibilità di avere auto progettate con il pianale MEB, e forse un domani anche con MEB Entry, e poi anche l'E-Tron GT. Abbiamo davvero moltissime piattaforme diverse da poter scegliere".

MEB Entry è stato annunciato nel 2019, ed è un pianale derivato dal MEB classico progettato per le auto elettriche di dimensioni più contenute. La prima auto della famiglia MEB Entry dovrebbe arrivare nel 2023, con un'autonomia di 200Km.

Quanto alla piccola elettrica di Audi, abbiamo un piccolo indizio su quello che potrebbe essere il look del veicolo: l'Audi AI:Me concept è stata presentata l'anno scorso a Shangai ed è proprio una piccola hatchback da 170CV con un pacco batteria da 65kw.

Santos non ha spiegato quali siano i mercati che Audi spera di raggiungere con la sua futura piccola auto elettrica —una discussione che sarebbe decisamente prematura, in questa fase—, ma è verosimile che il veicolo possa non arrivare in America, dove le citycar elettriche non sono mai andate bene.