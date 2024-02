Audi promette altre RS6 Avant GT in futuro: 'Ci saranno ancora hot wagon'

Buone notizie per i fan Audi. La casa tedesca ha dichiarato che continuerà a produrre più modelli RS Avant in futuro. Durante la presentazione della RS6 Avant GT avvenuta questa settimana, i rappresentanti dell'azienda hanno chiarito che le station wagon focalizzate sulle prestazioni rimarranno parte integrante nella gamma.

Nils Fischer, responsabile tecnico della Audi RS6 Avant GT, ha confermato senza ombra di dubbio che le RS Avant avranno un futuro, sottolineando il costante impegno dell'azienda verso questo segmento. Inoltre, Keneth Dose, product marketing manager di Audi, ha aggiunto: "Penso che il passato abbia dimostrato che esisteva un passato per le station wagon, e quando guardiamo le auto e quanto sono ancora belle auto del genere può essere sviluppato, pensiamo che ci sia sicuramente un futuro"

Questo impegno a lungo termine di Audi nei confronti delle station wagon ad alte prestazioni è evidente sin dall'introduzione della leggendaria Audi RS2 Avant nel 1992. Da allora, Audi ha continuato a sviluppare e migliorare i modelli RS Avant, come dimostrano le recenti RS4 e RS6 Avant, dotate di potenza e prestazioni sempre più elevate. Nonostante la crescente popolarità dei SUV, le station wagon sportive di Audi hanno mantenuto il loro appeal nel tempo, e hanno conquistato una fan base solidissima.

Per il futuro, sembra che Audi abbia in serbo interessanti novità, tra cui la tanto attesa RS6 e-tron Avant, prevista per il corso 2024, noi vi abbiamo mostrato le immagini del modello base, A6 Avant, tutt'oggi in corso di test. Questo modello sarà completamente elettrico e basato sull'architettura PPE sviluppata in collaborazione con Porsche, che garantirà prestazioni eccezionali e un'esperienza di guida emozionante. Allo stesso tempo, Audi continuerà a innovare anche nei motori a combustione interna, con l'introduzione di modelli ibridi plug-in come con la futura RS5 Avant.