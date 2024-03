Audi Project Skorpion, l'hypercar diesel che doveva celebrare la vittoria a Le Mans

Un'altra storia di un progetto ambizioso ma terminato con un 'doloroso' nulla di fatto. Audi stava per realizzare qualcosa di mai visto prima: un'hypercar alimentata a diesel per celebrare il suo dominio a Le Mans. Sarebbe dovuta nascere così la serie limitata denominata Project Skorpion, ma poi...

A rovinare questo sogno ci ha pensato il cosiddetto Dieselgate del 2015, lo scandalo legato alle motorizzazioni a gasolio di Volkswagen e alle loro emissioni, ma è opportuno fare un passo indietro. C'è stato un periodo in cui l'iconica gara francese di endurance, forse la più famosa del mondo, è stato territorio assoluto di Audi. Dal 2000 al 2014, infatti, il brand dei quattro anelli è riuscito a vincere ben tredici volte, con dieci edizioni vinte consecutivamente (dal 2004 al 2014). Un vero e proprio record che nasconde un dettaglio piuttosto curioso: per 8 volte infatti, il team di Ingolstadt è riuscito a vincere schierando un'auto dotata di propulsore diesel (cosa succede a proposito in ambito consumer? La fine dei motori termici in casa Audi slitterà? 'Dipenderà dalla domanda').

Proprio per suggellare questo singolare albo d'oro, l'azienda tedesca aveva intenzione di dare vita a una supercar con alimentazione a gasolio da produrre in un'esclusiva e lussuosa serie limitata in sole 333 unità. Una produzione ad alto costo, certo, ma i prezzi di queste (poche) vetture sarebbero stati altrettanto alti; ma soprattutto sarebbe nato un modello destinato a diventare una leggenda, un vero e proprio mito (e unicum) nella storia delle quattro ruote.

Il progetto naufragato è stato ora rispolverato dal Museo August Horch dove è stato esposto un prototipo dell'Audi Project Skorpion. L'auto in questione prende spunto dalla R18, vincitrice a Le Mans nel 2011 con motore puramente diesel TDI V6 da 3,7 litri (nel frattempo, tornando ai giorni nostri, Audi ha eliminato i nomi dei motori numerati che hanno creato un bel po' di confusione), e nel 2012 e 2013 con una motorizzazione ibrida diesel-elettrico. Il progetto di Audi, quindi, era quello di garantire alla hypercar in questione una potenza tra i 400 e i 550 CV. Un sogno, vero? Sfortunatamente, però, il progetto non è andato in porto.

