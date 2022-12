Audi dà il via ai preordini per RS 6 Avant e RS 7 Sportback Performance da oltre 600 CV

Audi ha tolto i veli dalle nuove RS 6 Avant e RS 7 Sportback in versione Performance, ovvero le più potenti e veloci di sempre, grazie al loro V8 TFSI biturbo da 4.0 litri che eroga 30 CV e 50 Nm in più rispetto alle versioni standard. E oggi la casa dei quattro anelli ha annunciato che RS 6 e RS 7 Performance sono finalmente preordinabili.

La nuova generazione delle due sportive Audi arriva così a toccare i 630 CV di potenza e gli 850 Nm di coppia, numeri di tutto rispetto che su entrambe le vetture permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, un tempo inferiore di 0,2 secondi rispetto alla generazione precedente.

Le novità però non si limitano al solo aumento di potenza, infatti il sound sarà più speciale che mai grazie a rivestimenti fonoassorbenti più sottili nel vano motore ma anche nella parte posteriore della vettura, e anche il peso si riduce di 8 kg, con RS 6 Avant che ferma l’ago della bilancia a quota 2.090 kg, mentre la RS 7 Sportback scende a 2.065 kg.

I clienti potranno scegliere tra un totale di 16 colorazioni per la carrozzeria, tra i quali spicca una novità per i modelli in questione, ovvero il Blu Ascari - disponibile metallizzato o opaco - e l’Argento Rugiada opaco. Alcuni elementi della carrozzeria sono invece in grigio opaco, ma si può optare anche per un pacchetto dedicato che utilizza la fibra di carbonio a vista. Inoltre vale la pena ricordare che le versioni Performance adottano anche nuovi cerchioni da 22 pollici di derivazione racing che calzano pneumatici Continental SportContact 7 in misura 285/30, che da soli hanno ridotto di due metri gli spazi d’arresto dai 100 km/h.

Audi RS6 Avant e RS 7 Sportback (abbiamo guidato Audi RS 6 e RS 7 in Puglia) possono essere ordinate da oggi, ma le prime consegne in concessionaria sono attese per il secondo trimestre del 2023, con prezzi, rispettivamente, a partire da 148.900 euro e 155.300 euro.