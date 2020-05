Audi e le sue potentissime RS: il brand ci spiega il processo di creazione delle vetture

I modelli RS della Audi, prodotti da Audi Sport GmbH, rappresentano varianti estremamente potenti dei modelli pensati per la vendita di massa, e incarnato tutta l'abilità della casa automobilistica tedesca nell'inserire dinamismo e prestazioni senza compromessi all'interno di auto che ci accompagnano nella vita quotidiana.

Questi obiettivi non possono essere raggiunti senza innumerevoli test drives intorno al mondo e, secondo il brand, il circuito del Nurburgring è fondamentale in questo senso. Più dell'80 percento del tracciato viene affrontato tenendo il pedale dell'acceleratore sul fondo della corsa, e quindi una prova di 8.000 chilometri sul circuito tedesco equivalgono in pratica all'intera vita media di un'automobile in giro per il mondo reale.

Due esperti del calibro di Frank Stippler, collaudatore interno a Audi, e Oliver Hoffman, direttore amministrativo di Audi Sport GmbH, non hanno dubbi al riguardo. Il primo ha ad esempio fermato il cronometro al Nurburgring sui 7 minuti e 42,253 secondi a bordo di una RS Q8, mentre il secondo ha dichiarato:"Il tracciato ci fornisce informazioni dettagliate riguardo la durabilità delle componenti a condizioni estreme e specifiche riguardo le sospensioni. Con la RS Q8 il nostro focus principale è stato il settaggio delle molle, degli ammortizzatori, dell'ESP, del sistema anti rollio e del differenziale sportivo."

Chiaramente non solo la RS Q8 ha subito un trattamento simile. Sono ben dodici infatti i modelli in sviluppo o in progettazione, e tutti questi seguiranno all'incirca lo stesso percorso. Parliamo di RS 3 Sportback e berlina, RS 4 Avant, RS 5 Coupé e Sportback, RS 6 Avant, RS 7 Sportback, TT RS Coupé e Roadster, RS Q3 e RS Q3 Sportback e infine, ovviamente, la RS Q8. Non tutte le vetture citate arriveranno a breve, ma Audi è al lavoro per lanciarle sul mercato quanto prima.

Tornando alla RS Q8 possiamo aggiungere che gli stress test non si limitano al Nurburgring, poiché il team addetto alle prove ha trascorso circa due anni a bordo di molti esemplari, percorrendo più di 1,2 milioni di chilometri, che corrispondono a 30 giri completi attorno alla Terra.

Per approfondire altri aspetti dello sviluppo vi rimandiamo alla fonde citata in calce alla pagina, ma concludendo vi informiamo riguardo i test sui prototipi di Audi e-tron GT: ecco le foto spia. La EV testimonia gli sforzi di Audi verso l'elettrificazione, che si quantificano in un investimento di 12 miliardi per 17 nuove BEV e plug-in entro la fine di quest'anno.