Audi porterà il badge RS su altri SUV e auto EV, e nuove ibride saranno 'pazzesche'

Nel 2023 si festeggia il 25° anniversario dell’Audi TT, ma poi dovremo dirle addio, assieme alla sorellona R8, visto che la casa dei quattro anelli continuerà il suo percorso verso l’elettrificazione, con l’obiettivo di avere soltanto ibride ed elettriche per il 2030. Nei piani Audi ci sono però nuovi SUV RS e delle ibride “incredibili”.

Audi TT ed R8 ci lasceranno, ma ciò non significa che non avranno un’erede: Sebastian Grams, managing director della divisione RS di Audi, è stato intervistato dai colleghi di Autocar, e ha affermato che la casa sta vagliando diversi concepts per un modello che sostituirà proprio la punta di diamante della gamma, ma poi sarà il Gruppo VW ha dover dare luce verde per il progetto.

Nel frattempo però, il badge RS arriverà su altri veicoli, nella fattispecie su diversi SUV, e non solo, infatti dovrebbero arrivare anche nuove auto elettriche RS da affiancare all’Audi RS E-Tron GT. A quanto pare però, ci saranno anche succulente novità in arrivo per quanto riguarda l’offerta delle plug-in hybrid, che “non saranno meno sorprendenti di quelle che stiamo guidando oggi”.

Infine, i colleghi del magazine inglese hanno chiesto se il debutto di Audi in Formula 1 costringerà a ridimensionare i fondi per la ricerca e lo sviluppo dei mezzi stradali, ma Grams ha affermato che l’impegno agonistico non interferirà assolutamente con i piani e lo sviluppo dei modelli di serie.