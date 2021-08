Audi ci porta nel futuro: la Skysphere Concept è una rivoluzione

Il mondo dell'auto sta cambiando. La spinta dell'elettrificazione non sta portando soltanto ad una trasformazione radicale dei sistemi di alimentazione, ma anche ad un nuovo modo di intendere il design e il suo linguaggio.

I produttori di veicoli stanno quindi avviando questo processo di mutamento accompagnandolo ad una rivisitazione parziale o integrale delle forme dei modelli, che portano in dote linee assolutamente futuristiche, fluide spesso organiche, dove i LED vanno a incastonarsi alla perfezione.

Un esempio di tutto questo è appena stato palesato da Audi, che con la sua Skysphere Concept ha intenzione di creare un taglio netto col passato portando avanti soltanto alcune delle scelte stilistiche che contraddistinguevano il brand (tra cui la griglia frontale).

Il capo del design dei Quattro Anelli, Marc Lichte, e il vicepresidente Henrik Wenders, si erano già espressi nel merito delle ispirazioni che hanno portato a disegnare la Skysphere Concept tirando in ballo la iconica Horch 853A, la quale si esaltava grazie al suo lungo muso e al retrotreno scolpito. La galleria di immagini visibile in fondo alla pagina è sicuramente suggestiva, e adesso non vediamo l'ora di poter assistere alla presentazione ufficiale del bolide, prevista per il prossimo 10 di agosto.



Da parte nostra ci teniamo però a sottolineare che l'estetica della Skysphere potrebbe non rappresentare in tutto e per tutto quella definitiva: è possibile che il modello da produzione andrà a sminuire le scelte più coraggiose.



Per non allontanarci dalla casa automobilistica tedesca vogliamo chiudere restando in tema di elettrificazione mostrandovi una gara di accelerazione tra una EV e una macchina tradizionale: la nuova RS e-tron GT ha sfidato sul dritto la Audi R8 col V10.