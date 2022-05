Nuova Audi A6 Avant e-tron concept con 700 km di autonomia e ricarica a 270 kW

Milano si prepara a un nuovo evento itinerante che coinvolgerà migliaia di persone: dal 6 al 13 giugno ci sarà la Design Week e Audi aprirà la sua House of Progress per mostrare - fra le altre cose - la nuova Audi A6 Avant e-tron concept.

La Design Week sarà una grande vetrina per Audi, che in Piazza Cordusio in pieno centro a Milano installerà la sua House of Progress, là dove potremo ammirare la nuova Audi A6 Avant e-tron concept in anteprima nazionale. Nata su piattaforma elettrica PPE, la vettura ha una ridottissima resistenza aerodinamica (si scosta solo di 0,02 punti dal Cx di 0,22 della berlina), il che si traduce in minori consumi e maggiore autonomia.

L'auto offre inoltre fari Matrix LED e OLED, anche se molte delle sue carte le gioca sulle tecnologie di alimentazione e ricarica. Grazie a una tensione nominale di 800 V, la ricarica in DC presso le colonnine compatibili è possibile fino a 270 kW. Se consideriamo che la A6 Avant e-tron può raggiugnere i 700 km di autonomia (possibili grazie a una batteria da 100 kWh), la combo di range e velocità di ricarica la rendono perfetta sia per l'utilizzo quotidiano in città che per i lunghi viaggi.

È così dunque che Audi si prepara a lanciare sul mercato una gamma di modelli elettrici con caratteristiche uniche per varietà tecnica e stilistica, di cui avremo un succoso assaggio alla Design Week 2022. Se siete interessati alla gamma e-tron, abbiamo provato l'Audi Q4 e-tron a Madonna di Campiglio.