Audi ha perso la causa contro Nio e la denominazione dei suoi modelli

Lo scorso giugno Audi ha fatto causa a Nio per l’utilizzo di alcune denominazioni che secondo la casa dei Quattro Anelli andavano a violare il marchio di Ingolstadt. In particolare aveva messo nel mirino i modelli Nio ES6 e ES8 perché troppo simili ai modelli sportivi delle berline tedesche, ma alla fine il costruttore cinese ha vinto la causa.

Secondo la casa dei Quattro Anelli la denominazione ES6 ed ES8 poteva essere confusa con una potenziale versione elettrica dei modelli S6 e S8 di Audi, ma secondo l’European Union Intellectual Property Office le denominazioni scelte da Nio non creerebbero alcun tipo di problema in questo senso, dunque i modelli del costruttore cinese manterranno il loro nome anche in Europa.

Quanto al modello ES7, Nio aveva già cambiato il nome del crossover a poche ore dal debutto in Europa, chiamandolo così EL7 (il SUV Nio ES7 promette 850 km di autonomia), per evitare ulteriori problemi. C’è chi ha visto la mossa di Audi come una strategia per mettere il bastone tra le ruote ad un competitor cinese che va tenuto d’occhio ora che è arrivato nel vecchio continente, ma è innegabile che il problema delle denominazioni ci sarà sempre fin quando i produttori adotteranno sigle alfanumeriche.