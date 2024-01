Audi pensa al Q9? In arrivo un SUV per sfidare l'X7 e la GLS

Un nuovo SUV all'orizzonte? Nel quartier generale Audi di Ingolstadt si starebbe lavorando ad un modello dalle dimensioni gigantesche e dalla proposta super esclusiva, così da sfidare BMW X7 e Mercedes-Benz GLS. Ma questo nuovo bolide si chiamerà Q9? Ecco cosa sappiamo a proposito...

Tutto nasce dall'intervista svolta dal sito automobilistico australiano Carsales al direttore locale del brand tedesco, il quale avrebbe rivelato che nei prossimi anni l'azienda potrebbe presentare qualcosa di più oltre il Q7 e il Q8. La confessione si sarebbe interrotta qui, lasciando la suspense riguardo i nuovi progetti di Audi (La nuova Audi A5 Station Wagon fotografata per la prima volta senza camo).

Di preciso, stando a quanto rivelato nell'intervista, ci sarebbe soltanto l'arco di tempo entro il quale dovremmo vedere questo nuovo modello. Si è parlato, infatti, di un lavoro di due anni; ma oltre a questo dettaglio non ci sarebbe nient'altro di definito. Eppure, la realizzazione di un presunto Q9 risulterebbe quasi necessaria per competere con le dirette concorrenti sul mercato, come quelle citate in precedenza.

La "rivelazione tronca" del direttore australiano di Audi, dunque, lascia vari dubbi sulla questione. Insomma, si tratterà di un SUV termico o full-electric (Audi rivede i piani: 'Parità costi fra auto elettriche e termiche più tardi del previsto'), e poi si chiamerà davvero Q9? Alcuni hanno anche ipotizzato che questo modello sia l'equivalente del SUV elettrico che Porsche avrebbe in cantiere per sostituire Macan; ricordiamo che entrambi i brand fanno pare del Gruppo Volkswagen. Insomma cosa dobbiamo aspettarci in futuro da Audi?