Audi parla del suo futuro in Formula 1 dal 2026: 'Ci piacerebbe avere Sainz'

L’approdo di Audi in Formula 1 nel 2026 è uno dei debutti più attesi dagli appassionati del marchio e del motorsport, pronti a vedere un brand così importante sulla griglia delle monoposto più seguite al mondo. Nelle ultime ore, nel mentre, il CEO di Audi Formula 1 Racing, Adam Baker ha parlato del programma della squadra.

Sul palcoscenico a Madrid la Casa degli anelli non ha solamente mostrato il concept della monoposto da portare nei GP di Formula 1 dal 2026, ma ha anche discusso del futuro in termini più pratici: “Sarà un'ottima opportunità per Audi perché nel 2026 inizierà una nuova era, con nuovi motori e nuovi telai, in cui prevarrà l'efficienza e ci sarà l’introduzione di carburanti sostenibili. Senza contare che la F1 è un'ottima piattaforma di marketing per mostrare il grande potenziale di Audi”.

Le difficoltà non mancheranno, ma l’esperienza di Baker non è da poco: il suo lavoro con Cosworth, Jaguar, Minardi e BMW in Formula 1 aiuterà certamente la casa tedesca ad approdare in maniera convincente in Formula 1: “Stiamo lavorando sui motori. Abbiamo 130 persone che lavorano al progetto e speriamo di arrivare a circa 300 presto e posso dire che dal 2023 lavoreremo al limite del budget cap”.

Baker ha dunque aggiunto che Audi si unirà a un partner esistente – secondo le indiscrezioni si tratta di Sauber – e che il sogno per la squadra sarebbe Carlos Sainz Jr., anche alla luce del legame tra Carlos Sainz e Audi alla Dakar 2022: “Sarebbe fantastico avere Sainz, ma il 2026 è molto lontano. L'intera fase di sviluppo di un nuovo progetto è molto importante e avere un pilota esperto sarà essenziale”.

