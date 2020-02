Audi offre 10 anni di energia solare gratis per ricaricare il SUV e-tron

Se Mercedes è purtroppo a un passo dal dichiarare il suo SUV elettrico EQC un flop commerciale, il nuovo Audi e-tron non sta facendo meno fatica a imporsi sul mercato. Per questo motivo il brand tedesco ha pensato a una partnership molto interessante: 10 anni di energia solare gratuita per i suoi clienti.

La colpa dei mancati acquisti non è solo da attribuire ai prezzi alti e alle autonomie per molti insoddisfacenti, bisogna guardare soprattutto a Tesla che sta quasi monopolizzando il mercato elettrico. Negli USA siamo arrivati a una quota di mercato del 60%, cifre davvero "bulgare" che la concorrenza farà fatica a cambiare. Questa nuova partnership fra Audi e Arcadia (Arcadia Power) potrebbe però dare un'interessante sferzata al mercato.



Sul piatto ci sono 10 anni di energia solare gratuita per ricaricare il proprio SUV Audi e-tron, andando di fatto ad azzerare i costi di alimentazione. Non ci sarà bisogno di installare pannelli solari a casa, l'abbonamento riguarda i pannelli già installati negli Stati Uniti, si tratta dunque di un contratto "in remoto", che porta l'energia pulita che arriva direttamente a casa. I vantaggi vengono infatti applicati in bolletta, senza necessità di hardware aggiuntivo.



Secondo Arcadia, ogni abbonamento compensa il costo di 3.800 km l'anno. Audi, che è molto attenta alla cura dell'ambiente, pensa che la collaborazione con Arcadia possa portare a una produzione di energia solare pari a 29.000 MWh, andando così a risparmiare 22.000 tonnellate di anidride carbonica. Per partecipare al programma bisogna attendere una comunicazione diretta di Audi, attualmente sono 3.000 i posti disponibili fino a esaurimento, che saranno suddivisi fra chi ha già acquistato un e-tron nel 2019 e chi lo farà dopo il 4 febbraio 2020.