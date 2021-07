Audi non cambierà la griglia delle proprie auto: la useranno anche le EV

Audi, assieme all'intero Gruppo Volkswagen, ha intrapreso un percorso rapido che porterà all'elettrificazione integrale di tutti i modelli proprietari in pochissimi anni. Questo non avrà delle ripercussioni soltanto sulla tecnologia di alimentazione e sulle specifiche tecniche, ma anche sul suo distintivo design.

Già adesso l'ottima e-tron GT evolve alcune forme in modo sapiente per modernizzare anche il posizionamento del marchio tedesco: i fari posteriori si uniscono e vanno ad attraversare la vettura in tutta la sua larghezza, delle nervature solcano la parte alta dei passaruota posteriori per dare un senso di ulteriore dinamismo alle forme e, fatto inevitabile, la griglia anteriore va a modificarsi per l'assenza di un motore da raffreddare.

Il brand però ci tiene a specificare che la sua classica griglia singleframe potrà anche essere ritoccata, ma in futuro resterà un elemento caratteristico dei suoi modelli, anche per quanto concerne quelli completamente elettrici. Come dicevamo, ogni produttore di auto deve stabilire un linguaggio di design che possa renderlo riconoscibile rispetto ai modelli dei marchi concorrenti, e Audi ha fatto sapere di non voler snaturare il suo.

Questo dettaglio è emerso durante una conferenza virtuale con la stampa, alla fine della quale MotorTrend ha riportato quanto scritto alcune righe più in alto. Ovviamente non si tratta di caratteristiche tecniche, ma adesso siamo curiosi di capire la direzione stilistica che il brand dei Quattro Anelli percorrerà sul sentiero dell'elettrificazione.

E' possibile che inizialmente terrà aperte due strade differenti: quella della e-tron GT (ecco il nostro speciale sulla Gran Turismo) che monta una griglia più tradizionale e quella della futura A6 e-tron che va a illustrare forme maggiormente proiettate verso il futuro.



In chiusura vogliamo restare proprio nei pressi dell'Audi A6 e-tron per mostrarvi altri dettagli sul concept da commercializzare nei prossimi anni.