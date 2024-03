Audi, la fine dei motori termici slitta? 'Dipenderà dalla domanda'

Audi sta attualmente valutando la possibilità di eliminare progressivamente tutte le sue vetture a combustione interna entro il 2033. Tuttavia, il CEO della società, Gernot Döllner, non esclude la possibilità di posticipare tale scadenza nel caso in cui la richiesta di veicoli elettrici non aumenti come previsto.

In un contesto in cui diverse case automobilistiche hanno dovuto rivedere o ritardare i loro piani di transizione verso una gamma completamente elettrica a causa di un indebolimento della domanda, Döllner ha sottolineato che "il futuro dell'automobile è indubbiamente elettrico". Nel corso di quest'anno, Audi darà il via a un'importante campagna di lancio di nuovi prodotti, tra cui il nuovo SUV elettrico Q6 e-tron, il quale sarà il primo di una serie di 20 modelli, sia a combustione interna che elettrici, previsti per il 2024 e il 2025.

Entro la fine dell'anno infatti sarà introdotta sul mercato anche una nuova berlina elettrica A6 e-tron, insieme a nuove varianti della berlina e della station wagon A4 (rinominata A5 per via del cambio delle nomenclatura che Audi farà per distinguere le auto elettriche da quella a combustione) e del SUV Q5.

Audi si propone di offrire un'opzione elettrica in tutti i principali segmenti di mercato entro il 2026, con l'obiettivo di presentare la sua ultima vettura a combustione interna in quell'anno. Entro il 2033 Audi prevede di eliminare gradualmente tutti i veicoli a combustione. Durante la conferenza stampa annuale di Audi, riguardo a questa scadenza, Döllner ha ribadito l'impegno dell'azienda verso la mobilità elettrica: pur sottolineando la necessità di una pianificazione flessibile l'azienda tedesca ha suggerito che gli ibridi plug-in avranno un ruolo rilevante nel periodo di transizione.

"Stiamo garantendo che durante questa fase di transizione verso l'elettrico saranno disponibili una gamma di opzioni, tra cui motori elettrici a batteria, motori a combustione efficienti e puliti, e propulsori ibridi plug-in. (...) Stiamo rivoluzionando completamente il nostro portfolio, garantendo una flessibilità nel rispondere alle mutevoli esigenze del mercato. Il piano prevede che le ultime anteprime di motorizzazioni a combustione interna e ibride plug-in avvengano nel 2026, con un graduale spostamento verso l'eliminazione dei veicoli a combustione interna entro il 2033. Tuttavia, rimaniamo pronti ad adattarci alle variazioni del mercato in modo flessibile", ha dichiarato Döllner.

