Audi, motore termico non è ancora morto: i modelli RS a benzina affiancheranno gli EV

Sul web gira tanta disinformazione e mistificazione, motivo per cui tantissimi automobilisti credono che i motori termici abbiano ormai i giorni contati. In realtà non è così e Audi ce lo ricorda per l’ennesima volta: i modelli RS continueranno a esistere accanto agli elettrici.

È vero che negli ultimi anni Audi si è focalizzata molto sull’elettrico, i modelli termici però continueranno a esistere ancora, soprattutto sotto il badge RS. In pentola ci sono diversi modelli ad alte prestazioni che il marchio dei quattro anelli potrebbe presto presentare, in particolare in occasione del quarantesimo anniversario di Audi Sport GmbH che ricade proprio in questo 2023.

A dirlo è stato, tra le righe di una nuova intervista, Marc Lichte a capo di Audi Design. Lichte ha spiegato che in futuro la linea RS si svilupperà grazie all’ausilio di due piattaforme dedicate: la Premium Platform Electric (PPE) permetterà la costruzione di auto elettriche ad alte prestazioni, la Premium Platform Electric (PPE) invece avrà solo motori termici.

Sappiamo già che la TT RS e la R8 andranno probabilmente in pensione, Audi però ha sicuramente in cantiere una RS6 Avant ancora più potente dell’attuale e una nuova generazione di RS4 Avant che potrebbe diventare la RS5 Avant. Dovremmo vedere anche la RS5 Sportback e una nuova RS7 Sportback. Di recente Audi ha presentato le nuove Q8 e SQ8, dunque anche la RS Q8 potrebbe presto essere realtà. A oggi queste sono tutte vetture costruite sulla piattaforma MLB del Gruppo Volkswagen, al pari della Lamborghini Urus, della Volkswagen Touareg, della Porsche Cayenne e della Bentley Bentayga solo per ricordarne alcune, sarà dunque interessante capire come Audi vorrà utilizzare la Premium Platform Electric (PPE).

Gli appassionati avranno ancora tempo per far rombare i loro motori, anche se un annuncio grava come una scure sul futuro delle Audi ad alte prestazioni: nel 2025 dovrebbero uscire gli ultimi modelli termici del marchio, con tutte le nuove release che dal 2026 che saranno elettriche. Che Audi abbia in parte ripensato al suo masterplan dopo l’ok agli e-fuel dell’Unione Europea?