Audi, tutti i modelli in uscita fino al 2026: 16 novità fra restyling e nuove serie

Audi è pronta a lanciare sul mercato tantissimi nuovi modelli fra nuove generazioni, restyling e veicoli inediti, con l'obiettivo di continuare ad espandere la sua quota di mercato e nel contempo di aumentare le vendite delle elettriche.

Automobilwoche sottolinea i piani futuri dell'azienda dei 4 anelli descrivendo il 2024 come “l'anno di svolta”, visto che saranno tante le novità, a cominciare dalla nuova Audi A5, di fatto la nuova Audi A4 dopo il cambio di nomi (dispari alle termiche, pari alle elettriche), e la nuova Q5. La prima mondiale dell'A5 avverrà in estate per poi finire sul mercato in autunno, mentre per quanto riguarda la Q5 non ci sono ancora tempistiche certe, in ogni caso il reveal avverrà nel corso dell'anno da poco iniziato.

Quest'anno è previsto anche il restyling della nuova Audi A3, che uscirà in primavera, nonché quello della Q7, ed in autunno sarà la volta della nuova Audi Q3, che non sarà elettrica e che dovrebbe costare dai 42mila euro in su. Il lancio sul mercato è previsto a inizio 2025, anno in cui verrà invece svelata la nuova Audi A7, l'erede dell'A6, presente nelle varianti Sportback e Avant.

E a proposito di A6, entro questo mese è previsto il debutto della Q6 e-tron (nei negozi da settembre), fiore all'occhiello della nuova line up della casa di Ingolstadt. In ritardo di due anni, il SUV sarà imparentato con la Macan elettrica (stessa piattaforma PPE, Premium Platform Electric). In estate invece l'anteprima delle A6 e-tron Sportback e la A6 e-tron Avant con tecnologia a 800 V, potenza di ricarica fino a 270 kW, capacità batteria fino a 100 kWh e autonomia fino a 600km con una sola ricarica.

Nel 2025 sarà quindi la volta della versione RS di Q6 e-tron che la A6 e-tron, con potenze inaudite. Infine il 2026, che sarà un altro anno grandioso per Audi. Sarà infatti svelata l'A4 e-tron (sempre con architettura a 800 V), e non è da escludere un nuovo Q8 (l'attuale Q7 Sportback) e forse l'inedito suv a sette post Q9, per cui ancora non vi sono conferme.