Anche Audi deve mettere in pausa la produzione dell'E-Tron: mancano le batterie?

Anche Audi mette in pausa la produzione della E-Tron. Si parla di uno stop di qualche giorno alla produzione. La notizia arriva a pochi giorni di distanza da quella che ha visto un altro produttore europeo interrompere la produzione del suo crossover elettrico di punta: parliamo di Jaguar e dell'I-Pace. In quel caso la motivazione c'era.

Jaguar aveva infatti ammesso che lo stop è un atto dovuto alla scarsità di batterie. Il rifornitore, LG Chem, ha accumulato dei ritardi sulla sua tabella di marcia, di fatto imponendo a Jaguar di interrompere la produzione del suo veicolo.

Per Audi la storia potrebbe essere la stessa. Se non ci sono batterie per Jaguar, verosimilmente il problema è vero anche per Audi. Il rifornitore è sempre lo stesso: LG Chem, che ha il suo stabilimento in Polonia. LG Chem rifornisce di batterie a litio anche Mercedes e Renault.

Audi ha portato il livello di produzione da 20 E-Tron per ora a zero. Un portavoce di Audi ha confermato ad InsideEVs che la produzione è stata momentaneamente interrotta, senza tuttavia specificare le ragioni di questa decisione.

I ritardi nella produzione di auto elettriche arrivano proprio al momento più sbagliato per i produttori. Proprio ieri riportavamo che non si stanno vendendo abbastanza veicoli a zero emissioni, cosa che potrebbe fare scattare una pesantissima sanzione nel 2021.

Ieri l'annuncio della Audi E-Tron S, ancora più aggressiva grazie ad un nuovo piccolo motore elettrico sull'asse posteriore che, quando la modalità Boost è arriva, porta la potenza a 496CV.