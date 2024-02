Audi al lavoro sulla nuova TT: sarà elettrica e 'suonerà'. Ecco come potrebbe essere

Esisterà ancora? Avevamo detto addio alla Audi TT con l'ultima unità prodotta segnando la fine di una lunga era. Sembra che la casa tedesca abbia in porto un nuovo modello, ma totalmente diverso da come lo conoscevamo. Audi TT risorgerà?

Pare proprio che questa ipotetica futura TT si trovi addirittura in una fase avanzata di progettazione (che ovviamente sarà elettrico), infatti gli ingegneri starebbero esplorando varie forme e caratteristiche acustiche dell'auto, nonché il suo design. In soldoni siamo in fase di piena progettazione (ecco l'ultima edizione speciale di Audi TT, la "Final Edition").

Questo nuovo veicolo elettrico, previsto per essere presentato entro i prossimi cinque o dieci anni, sarà denominato in modo diverso rispetto alla TT ma occuperà una posizione analoga nella lineup della casa automobilistica tedesca. Il portavoce dell'Audi per lo sviluppo tecnico, Daniel Schuster, ha comunicato ai colleghi di Autocar: "Stiamo partendo da zero per individuare l'icona appropriata. Non si tratta semplicemente di convertire l'attuale concetto in elettrico. L'obiettivo è introdurre un prodotto di grande valore aggiunto per la gamma". Schuster avrebbe sottolineato anche l'importanza per Audi di mantenere una netta distinzione tra le vetture "normali" e le varianti RS, ma ha anche affermato che è essenziale avere un "punto di riferimento distintivo" nella lineup.

Rolf Michl, CEO di Audi Sport, ha descritto lo sviluppo del successore della TT come un "compito monumentale" per l'azienda, poiché si impegna a non perdere la fedeltà dei clienti esistenti. Egli ha afferamto "Non stiamo semplicemente valutando dimensioni, concetti o design. È fondamentale stabilire un solido posizionamento nel portfolio e far sì che il nuovo veicolo si integri perfettamente con il marchio Audi. Questo rappresenta una sfida unica."

Chiaramente, nessuno dei due ha voluto anticipare niente su questa nuova moderna, ed elettrica, Audi TT, ma Schuster ha garantito che non si limiterà a essere un mero sostituto della storica coupé. Egi ha voluto ribadire che l'approccio di Audi non sarà semplicemente quello di sostituire il motore a combustione interna con un motore elettrico, ma si tratterà di un'esperienza totalmente nuova e coinvolgente.

Ha aggiunto: "Il risultato sarà un prodotto diverso, ma comunque emozionante." Mentre Audi lavorerà per accentuare l'aspetto emotivo di questo tipo di veicolo, Michl ha confermato che non cercherà di replicare l'esperienza sonora del motore a cinque cilindri presente nella TT RS.

Michl ha dichiarato: "Non riprodurremo il suono del motore a cinque cilindri poiché la TT era un'entità unica che si adattava perfettamente all'epoca. Dobbiamo quindi trovare una nuova soluzione per il futuro. Inoltre, abbiamo testato alcuni prototipi con il suono dei cinque cilindri, ma non si è rivelato appropriato. Pertanto, ci stiamo orientando verso un'esperienza più specifica e, in molti casi, il silenzio è diventato il nuovo standard."

Il responsabile dello sviluppo tecnico, Steffen Bamberger, ha osservato che ricreare le sottili sfumature del motore a combustione interna per un veicolo elettrico è un compito complesso. Di conseguenza, l'azienda ha investito considerevoli risorse nello sviluppo di suoni interni ed esterni alternativi.