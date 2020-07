Audi starebbe lavorando sulla A9 e-tron, un'ammiraglia elettrica per il 2024

Audi si è lanciata senza remore verso un'estensiva elettrificazione della propria gamma, con l'intenzione di avere almeno 20 vetture completamente elettriche entro il 2024. Una di queste sarà una grossa ammiraglia mossa a batteria.

Nel caso in cui quest'ultima venisse lanciata sul mercato entro pochi mesi non avrebbe praticamente alcun concorrente ma, visto che mancano quattro anni al debutto, si ritroverà a competere con le imminenti Merceds-Benz EQS, Jaguar XJ EV e chissà con quali altre.

A ogni modo, secondo i ragazzi di Autocar, questa vettura Audi potrebbe essere esteticamente simile alla Audi Aicon concept del 2017, e questo significherebbe una condivisione di molti elementi fondamentali, tra i quali un passo lunghissimo.

Stando alla fonte, la distanza tra le ruote posteriori e quelle anteriori risulterebbe comunque inferiore a quella dell'attuale A8, ma l'abitacolo dovrebbe essere più grande rispetto alle auto tradizionali, e quindi non dovrebbe differire troppo rispetto agli spazi interni offerti dalla A8.

Le implementazioni date per certe riguarderanno una guida autonoma di massimo livello, una tecnologia della batterie all'avanguardia e presenza massiccia di display e funzioni in realtà aumentata. Per quanto concerne le specifiche tecniche non abbiamo alcuna informazione, ma è stato suggerito che l'ammiraglia Audi potrebbe condividere la stessa piattaforma usata per sviluppare la Porsche Taycan, e cioè la J1.

In conclusione, il nome della vettura si dice possa essere "A9 e-tron" e a livello di configurazione le opzioni oscillano tra una coupé a quattro porte e una più classica liftback, ma questo soltanto il tempo ce lo dirà.

Contemporaneamente la casa automobilistica tedesca è al lavoro anche sull'ibridazione della propria gamma. Gli esempi lampanti di questa strategia sono la nuova A8 ibrida della quale abbiamo esaminato l'autonomia alcuni giorni fa, e la nuova Audi Q5 2020: il SUV tedesco diventa sia Mild che Plug-In Hybrid.