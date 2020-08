Audi Landjet: ecco il veicolo che potrebbe spodestare la Tesla Model S

Il progetto Artemis, annunciato da Audi durante lo scorso mese di maggio, sarebbe adesso nella fase iniziale del suo sviluppo con nome in codice Landjet: si tratterà di una berlina di lusso completamente elettrica dotata di un avanzatissimo sistema di guida autonoma.

Come abbiamo già riportato alcune settimane fa, la vettura potrebbe posizionarsi addirittura al di sopra della futura A8, e quindi non è improbabile che al suo debutto potrebbe essere indicata con la denominazione di A9, o anche A9 e-tron. Secondo le voci di corridoio l'obiettivo principale del progetto è quello di andare in concorrenza diretta con i prossimi modelli Tesla in arrivo, e in modo particolare con una eventuale succeditrice della Model S. L'ipotetica A9 dovrà quindi offrire almeno 600-700 chilometri di autonomia per singola carica e garantire prestazioni degne di nota.

La Landjet potrebbe esser prodotta, secondo le stime preliminari degli economisti, in circa 15.000 o 20.000 esemplari in tutto il mondo, e il quotidiano tedesco Handelsblatt in questo senso parla di circa 250 ingegneri Audi già al lavoro per trasformare le idee in realtà: l'importanza del progetto è chiarissima.

Insomma, il sentiero che porta verso l'elettrificazione è oramai intrapreso e confermato dall'imminente arrivo di nuove piattaforme sulle quali basare tanti nuovi modelli di EV. Mentre ad esempio la Audi E-Tron è già sul mercato e si appresta a raggiungere quote di mercato maggiori abbassando in termini economici la soglia d'ingresso, tante altre vetture sono in fase di sviluppo. Una di queste ultime è senza dubbio la Audi e-tron GT, i cui prototipi sono stati già avvistati in fase di test durante lo scorso mese di maggio. La casa automobilistica tedesca non nasconde affatto il proprio obiettivo finale:"Acciufferemo Tesla con gli stivali delle sette leghe".

Audi però sembra avere rivali forti sul suo cammino, e ne è un esempio Lucid Motors che, con la sua Air prossima al debutto, promette faville. Stiamo parlando di una berlina elettrica premium con oltre 800 chilometri di autonomia per singola carica e prestazioni in accelerazione assolutamente sbalorditive: date un'occhiata alla drag race tra la Air e una Tesla Model S.