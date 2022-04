Audi e Lamborghini richiamano alcune alcune R8 e Huracan per l'errore di una bilancia

L’utilizzo di macchine sempre più avanzate serve anche a ridurre l’errore umano. Tante volte abbiamo sentito affermazioni di questo genere, ma in questo caso l’errore è stato invece delle macchine, e in particolare di una bilancia, che ha richiesto il richiamo di alcuni esemplari di Audi R8 e Lamborghini Huracan.

Negli stabilimenti adibiti alla produzione delle automobili molti processi sono svolti da macchine avanzatissime che rendono il processo di produzione più veloce e privo di errori, ma un malfunzionamento può accadere, e poi se ne pagano le conseguenze.

L’olio richiesto per la corretta lubrificazione della trasmissione ad esempio, viene regolato da una bilancia che dosa adeguatamente il fluido necessario ad ogni vettura, ma una di queste bilance ha avuto un problema, e quindi è scattato un richiamo per un totale di 17 modelli, che sono arrivati sul mercato con una quantità di olio inferiore a quanto richiesto.

Questa mancanza non è solo problematica in termini di lubrificazione, ma anche di sicurezza, dato che possono innescarsi degli incendi. Sembrerà strano, ma può succedere, come spiegano i documenti relativi al richiamo: “Durante la guida del veicolo in pista, questo problema può portare alla generazione di schiuma d'olio che potrebbe fuoriuscire attraverso la valvola di sfiato e creare il rischio di un incendio”.

Le vetture interessate sono quindi nove Lamborghini e otto Audi, e più in particolare, i modelli del toro chiamati in causa riguardano Huracan EVO (2020-2022) e Huracan STO (2022), mentre per la casa dei quattro anelli si parla delle R8 Coupe (2021-2022) e delle R8 Spyder (2022).

Ovviamente questo problema non riguarda invece l’ultima nata di Sant’Agata Bolognese, vale a dire la Lamborghini Huracan Tecnica che si colloca a metà tra la EVO e la STO.