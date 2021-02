Audi vi invita alla presentazione della e-tron GT, intrigante sportiva elettrica

La grande guerra delle ammiraglie elettriche vedrà a breve una nuova protagonista di valore assoluto: l'Audi e-tron GT quattro. La casa dei quattro anelli proporrà una vera gran turismo dotata di sportività, comfort senza uguali e dall'alto livello tecnologico a cui ci ha abituato il brand e-tron. La presentazione sarà il 9 febbraio 2021.

La e-tron GT quattro sfrutta la stessa piattaforma della Porsche Taycan, ora disponibile anche a trazione posteriore. Due le proposte di Audi, nella base la e-tron GT avrà 440 CV, che salgono fino a 598 nella variante RS. Con l'aiuto dell'overboost la potenza può toccare per qualche istante i 656 CV. La tenuta in curva è garantita dalle sospensioni pneumatiche a tripla camera che si adattato all'assetto dinamico della vettura. L'agilità è assicurata dalle ruote posteriori sterzanti, che variano il loro movimento in base al contesto, dando priorità alla stabilità quando si è ad alte velocità e riducendo il raggio di sterzata quando la vettura opera a velocità basse. La e-tron GT quattro sarà equipaggiata con un sistema di ricarica veloce che ripristinerà l'80% della capacità della batteria in circa 22 minuti. Grazie agli ingegneri del suono Audi, la e-tron GT avrà il suo "ruggito", reso maestoso ed amplificato dagli altoparlanti a bordo. Lo sappiamo, i più puristi stanno storcendo il naso.

Per assistere alla première basterà collegarvi al sito Audi Day of Progress il 9 febbraio 2021 alle ore 13:00.