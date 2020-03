Audi investe 12 miliardi in elettrificazione: nel 2020 17 nuovi veicoli BEV e plug-in

Audi ha da pochissimo presentato i dati finanziari del 2019 e diffuso le linee guida per il futuro, che includono anche la bellezza di 12 miliardi di euro di investimenti in elettrificazione.

In termini pratici, questo si traduce in 5 nuovi modelli totalmente elettrici e ben 12 auto ibride plug-in, per 17 veicoli in totale elettrificati che vedremo entro la fine del 2020. Queste le parole del marchio: "Nel 2020 Audi presenterà 20 modelli e continuerà il suo percorso elettrico. Entro la fine dell'anno lanceremo 5 modelli 100% elettrici sul mercato e aumenterà l'offerta di vetture ibride plug-in per un totale di 12 nuove varianti. Più della metà dei modelli attuali offriranno dunque una variante ibrida plug-in".

Un vero assetto di guerra, che sarà completato solo nel 2025: "Entro il 2025 il nostro listino dovrà includere circa 30 modelli elettrificati, di cui circa 20 totalmente elettrici. Il 40% delle auto in uscita dalle nostre linee di assemblaggio saranno o completamente elettriche oppure ibride plug-in." Per completare questo percorso serviranno appunto i 12 miliardi di investimenti da qui al 2024, la concorrenza premium è avvisata. Ricordiamo che i veicoli 100% elettrici di Audi sono o saranno presto: il SUV e-tron giù in commercio, il SUV coupé e-tron Sportback, Q2 L e-tron, e-tron GT concept, A3 EV, Q4 e-tron.