Audi introduce un nuovo logo sulle sue auto: addio alla tridimensionalità in favore del 2D

Sempre più case automobilistiche si stanno rifacendo il look per adattarsi ai tempi moderni, sempre più futuristici e digitali, e l’ultima ad aggiungersi alla lista è Audi, che rivisita i suoi iconici quattro anelli abbandonando la tridimensionalità del logo utilizzata sinora, per abbracciare uno stile 2D che unisce al meglio digitale e reale.

Secondo il designer di Audi, Andre Georgi, il nuovo logo è più moderno del precedente, e punta tutto sulla semplicità e sulla continuità tra ciò che viene riprodotto sullo schermo del computer durante la progettazione e il veicolo finito. La tridimensionalità viene abbandonata in tutto e per tutto, perciò non ci sono nemmeno effetti di luce o cromature che possano simulare una sorta di rilievo: il nuovo logo dei quattro anelli si basa sul contrasto netto tra nero e bianco, ma i clienti che amavano il look total-black potranno optare per un badge che al posto del bianco utilizza il grigio scuro.

Inoltre, Audi introdurrà un nuovo font chiamato “Audi Type” che verrà sfoggiato all’esterno come all’interno della vettura, e si mostrerà per la prima volta sul montante B dei nuovi modelli di Ingolstadt. "La nostra filosofia è che ogni dettaglio deve trasmettere un significato o servire a uno scopo", ha affermato Georgi. "Vogliamo che la nostra qualità parli attraverso il design e il prodotto stesso”.

E prima di lasciarvi vi ricordiamo che la scelta di Audi è soltanto l’ultima di tante: nell’ultimo periodo Skoda ha cambiato logo e identità, ma anche Citroen ha puntato ad un nuovo slogan e logo retro.