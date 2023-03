Audi, ecco l'inedito fuoristrada che sfiderà il Defender e il G-Wagon

Audi è pronta a competere su un terreno inedito per la casa dei quattro anelli, ovvero, quello dei fuoristrada. Obiettivo, sfidare sul mercato la Mercedes Classe G e il Land Rover Defender, così come la Jeep Wrangler e non solo, vetture che hanno un nocciolo duro di clienti da 50 anni a questa parte.

Al momento si sa ancora poco in merito al nuovo fuoristrada by Audi, ma il designer digitale Avarvarii ha cercato di immaginarlo prendendo le informazioni a lui in possesso, e realizzando un render pubblicato su Car Magazine.

Recentemente l'azienda di Ingolstadt ha fornito qualche anticipazione con il concept Activesphere, ma è logico pensare che quello mostrato a Cortina sia solo uno splendido prototipo, tra l'altro iper tecnologico, e nulla di più.

La versione finale del 4x4 by Audi sarà quindi molto diversa, e apparirà giustamente più squadrata e massiccia, simile quindi ad un Defender, un G Wagon ma anche ad un Ford Bronco, in pieno stile fuoristrada.

Dal render realizzato da Avarvarii appare proprio questo, un'Audi inedita con forme squadrate, che forse non sembra nemmeno un'Audi. In ogni caso il risultato sembra davvero interessante, anche se bisognerà capire se sarà effettivamente così.

Marc Lichte, capo design della casa tedesca, ha spiegato che la nuova fuoristrada dei 4 cerchi sarà lanciata nel 2027, fra quattro anni, ed inoltre è probabile che sarà costruita negli Stati Uniti nella nuova fabbrica Audi per la costruzione dei modelli a marchio Scout, storico brand di auto offroad.

Insomma tante incertezze e pochi dettagli, ma è chiaro che l'hype verso questo modello, che per Audi è totalmente inedito, è molto alto fra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Tra l'altro, a proposito di fuoristrada, recentemente è stato lanciato sul mercato il clone cinese del Land Rover Defender che costa 20mila euro. Da segnalare infine quanto sta accadendo in casa Mercedes, al lavoro su una Mini Classe G pronta però solo nel 2026.