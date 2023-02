Audi, incidente choc: dopo lo scontro il pacco batteria da 700 kg vola via

Sta facendo il giro del web il video di un incidente che vede un'Audi e-tron scontrarsi con un veicolo ad un incrocio, per poi perdere il suo pacco batteria. Un impatto violentissimo che ha provocato il ferimento dei due conducenti, anche se entrambi non sono in pericolo di vita.

Come si nota dal video che potete trovare anche in alto a questa pagina, un'Audi elettrica e-tron ha impattato violentemente con una Toyota Corolla, passando molto probabilmente con il rosso. A seguito del contatto tremendo fra le due vetture, la tedesca ha visto volare via il suo enorme pacco batteria da ben 700 chilogrammi. Questo è infatti il peso “monstre” del sistema di carica della vettura di Ingolstadt, che tra l'altro ha preso fuoco subito dopo lo scontro.

L'episodio, pubblicato da un utente sul social Reddit, è avvenuto di preciso nella città canadese di Richmond, nella Columbia Britannica. Probabilmente l'uomo alla guida dell'Audi era sovrappensiero e non ha visto il semaforo rosso, fatto sta che quando si è accorto di ciò che stesse facendo ha cercato di evitare l'impatto con la berlina nipponica, invano. Sorprende comunque il fatto che la batteria sia volata via dalla scocca della vettura sportiva, tenendo conto che l'azienda ha fatto sapere che è fissata alla carrozzeria in ben 35 punti.

"Il pacco batteria dell'Audi si è staccato dal veicolo ed è andato a fuoco – ha confermato il portavoce della Richmond Royal Canadian Mounted Police, il caporale Dennis Hwang - la sicurezza della nostra comunità durante l'intero incidente è rimasta in prima linea. A nostra conoscenza, questo è il primo caso in cui un pacco batteria EV viene espulso dopo la collisione". Se da una parte il “lancio” della batteria risulta per certi versi inquietante, vedendo l'altro rovescio della medaglia si può pensare al fatto che le fiamme scaturite dalla batteria siano bruciate distanti dalla vettura, evitando così che il guidatore potesse rimanere intrappolato nel fuoco.

In ogni caso l'enorme mole che trasportano ogni giorni i veicoli green, con la diffusione sempre più massiccia, è di recente finita sotto la lente di ingrandimento. Ad esempio nel Regno Unito, si stanno preoccupando che i parcheggi possano crollare, mentre negli Usa l'NTSB ha sottolineato il fatto che una sola batteria di un EV possa pesare quanto un'utilitaria.