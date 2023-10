Audi Hoonitron vs S1 ​​Quattro Gruppo B del 1985, la sfida del secolo: chi vince?

Con l'avvento delle auto elettriche abbiamo assistito ad una serie di drag race a dir poco incredibili, come ad esempio quella della Tesla Model X che ha battuto una Ferrari SF90 e un'Aventador. Del resto gli EV hanno un'accelerazione incredibile, ma come si comporteranno contro una leggenda del Gruppo B?

Stiamo parlando precisamente della Audi S1 Quattro Gruppo B, fra le 10 auto iconiche del mondo del rally, insieme all'Impreza, alla Delta e altre bestie dello sterrato. Di fronte alla leggendaria tedesca del 1985 ci sarà però un cavallo di pura razza, leggasi l'S1 Hoonitron guidata del compianto Ken Block nell'ultimo video della serie Gymkhana, divenuta per l'occasione Electrikhana.

La S1 elettrica ha due motori in grado di erogare ciascuno fino a 680 cavalli, con una coppia di 640 Nm, mentre il pacco batteria è da 50 kWh per un peso totale di 1.620 chilogrammi. Stando a quanto spiegato da Mat Watson di Carwow, colui che ha organizzato la drag race, si tratta di una vettura da ben 10 milioni di dollari, una cifra a dir poco pazzesca.

L'S1 del 1985, invece, monta un motore turbo 5 cilindri da 2,1 litri con una potenza di 500 cavalli e una coppia di 480 Nm. Il cambio è manuale a sei marce, mentre il peso è di soli 1.090 kg, essendo un'auto da corsa. Il suo valore è di circa 2 milioni di euro.

Chi vincerà fra le due sfidanti? Ovviamente la potenza di fuoco è decisamente sbilanciata, tenendo conto che da una parte abbiamo un'auto da quasi 1.400 cavalli, e dall'altra una da 500. Inoltre, l'elettrica ha storicamente uno spunto impressionante, a differenza invece di quanto avviene per una vettura termica, seppur performante come appunto il mostro dei rally.

Alla fine, come previsto, ha trionfato l'Hoonitron, tagliando il quarto di miglio in soli 10,1 secondi, contro gli 11,6 della Gruppo B. In ogni caso caso la vettura di quasi 40 anni fa si è comportata egregiamente, tenendo conto sia del tempo passato dalla sua realizzazione, quanto della differenza di prezzo, circa 8 milioni di euro.