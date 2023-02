Le Audi del futuro avranno un look meno aggressivo di oggi, parola del capo del design

Le vetture del marchio dei quattro anelli porteranno diverse novità nel futuro: Audi ha annunciato che i nuovi modelli nasceranno attorno all’abitacolo, e solo dopo guarderà all’estetica, e oggi apprendiamo che il design delle Audi del futuro sarà meno aggressivo dei modelli di attuale generazione.

La conferma arriva dal boss del design Audi, Marc Lichte, che ai microfoni di Top Gear ha spiegato che il design dei nuovi modelli sarà più “dolce e amichevole, meno aggressivo”, questo però non significa che metteranno da parte la sportività: secondo il capo del design, quanto visto con la presentazione dell’Audi Activesphere Concept rappresenta chiaramente il concetto da lui espresso: “Se penso a questa macchina direi che non è aggressiva, è il contrario. È molto morbida, molto amichevole, molto... non c'è alcuno spigolo nel design esterno…".

Infine, pare che questo cambio nella visione dell’aspetto estetico delle vetture dei quattro anelli sia stato influenzato anche dal recente conflitto tra Ucraina e Russia: “Uno dei motivi è che c'è una guerra non lontano [in Ucraina] da qui, che ha un impatto su tutti. Non mi piace questo stile aggressivo, onestamente parlando. Ci sono molte altre opportunità. Ecco perché i designer in generale non si concentrano su questo design aggressivo. Questa è la mia interpretazione”.